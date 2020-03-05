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Память поэта Мусы Джалиля почтили в Омске

Память поэта Мусы Джалиля почтили в Омске

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 05.03.2020 0 6

В Омске почтили память татарского поэта, участника Великой Отечественной войны Мусы Джалиля. Встречу в преддверии 75-й годовщины Победы организовали общественники. Творческие коллективы исполнили стихи и песни поэта, а также показали гостям фильм «Моабитская тетрадь».

За годы тюремных заключений Муса Джалиль написал больше сотни стихов. В каждом из них пытался передать не только ужасы войны, но и глубочайшую преданность своей стране, за свободу которой боролся до самого конца.

Видео доступно по ссылке.

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