Память поэта Мусы Джалиля почтили в Омске

В Омске почтили память татарского поэта, участника Великой Отечественной войны Мусы Джалиля. Встречу в преддверии 75-й годовщины Победы организовали общественники. Творческие коллективы исполнили стихи и песни поэта, а также показали гостям фильм «Моабитская тетрадь».

За годы тюремных заключений Муса Джалиль написал больше сотни стихов. В каждом из них пытался передать не только ужасы войны, но и глубочайшую преданность своей стране, за свободу которой боролся до самого конца.

Видео доступно по ссылке.

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