Памяти Ферита Абдулловича Гибатдинова…

Татарский мир понес тяжелую утрату…

Ушел из жизни один из ярких представителей татарской культуры, искренний патриот татарского народа, внесший большой вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций нашего народа в Чувашии…

Скромный и отзывчивый, талантливый и креативный, он всю свою жизнь посвятил служению татарскому народу…

Казахстанский Конгресс татар и башкир выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ферита Абдулловича…

Ферит Абдулла улының гаилэсе һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз…

Урыны җәннәттә булсын…

Председатель Правления

Тауфик Каримов