Памяти Ферита Абдулловича Гибатдинова…

Татарский мир понес тяжелую утрату…
Ушел из жизни один из ярких представителей татарской культуры, искренний патриот татарского народа, внесший большой вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций нашего народа в Чувашии…
Скромный и отзывчивый, талантливый и креативный, он всю свою жизнь посвятил служению татарскому народу…
Казахстанский Конгресс татар и башкир выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ферита Абдулловича…
Ферит Абдулла улының гаилэсе һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз…
Урыны җәннәттә булсын…
Председатель Правления
Тауфик Каримов