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Памяти Ферита Абдулловича Гибатдинова…

Памяти Ферита Абдулловича Гибатдинова…

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 08.07.2020 0 25

Татарский мир понес тяжелую утрату…

Ушел из жизни один из ярких представителей татарской культуры, искренний патриот татарского народа, внесший большой вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций нашего народа в Чувашии…

Скромный и отзывчивый, талантливый и креативный, он всю свою жизнь посвятил служению татарскому народу…

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Ферит Абдулла улының гаилэсе һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз…

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Председатель Правления

Тауфик Каримов

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