Памяти Мадины Рекуновой

В понедельник, 20 июля, Варна проводила в последний путь ветерана педагогического труда, бывшего руководителя детсада №8 «Умка», Рекунову Мадину Галиуловну, автора уникальной книги об истории татарской Варны – «Живительные корни народа моего». Она единственный автор в нашей области, кто написал книгу об истории татарского села. 10 лет Мадина Галиулловна работала над книгой «Живительные корни народа моего». Она одна из тех, кто возродил и продолжал возрождать из небытия историю татарской Варны. Ради этой высокой цели трудилась буквально до последних дней: Мадина Галиуловна готовила материал к изданию второй уже по счету книги о родословных корнях варненцев. Все это она делала по зову своей души, богатой и бесконечно щедрой, ради нас с вами, чтобы мы не оставались иванами, не помнящими родства своего…

Всю свою жизнь она посвятила служению татарской культуре, ее сохранению, изучению и популяризации. Поэтому она считала своей обязанностью делать все для сохранения этой культуры, проводя большую просветительскую работу среди населения, прежде всего, среди учащейся молодежи, ведя активную работу в ДК «Планета» в Центре национальных культур, являясь постоянной участницей художественной самодеятельности в ансамбле «Чишма». Мадина Галиулловна была личностью, духовно богатой, душевно щедрой к людям , честной и совестливой. Горько осознавать, что ее уже нет с нами, но мы благодарны ей, человеку, оставившему яркий след на земле.

Конгресс татар Челябинской области