За годы своего существования День семьи, любви и верности стал новой семейной традицией. К этому празднику в России приурочено поздравление супружеских пар, состоящих в браке не менее 25-ти лет, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитавших детей достойными членами общества. Также к этому дню приурочено вручение памятных медалей «За любовь и верность».

В этот знаменательный день высокую награду — памятную медаль «За любовь и верность» вручили семье Мингазовых из Верхнего Услона.

Верность, взаимоуважение, доверие, теплую заботу друг о друге Закиулла Зиятдинович и Альфия Курбангалиевна пронесли через годы. Главным секретом их семейного счастья на протяжении 32 лет совместной жизни была и остается любовь, уважение друг к другу, родителям, родственникам. Оба выросли в многодетных семьях, где главной установкой родителей было – воспитать хороших и трудолюбивых детей, дать им достойное образование. Высшей ценностью для супругов Мингазовых была и остается семья. В любви и согласии они вырастили и достойно воспитали трех прекрасных детей, а сейчас не нарадуются внуку и внучке. Все дети пошли по стопам Закиуллы Зиятдиновича и окончили Казанский государственный строительный университет, и продолжили династию архитекторов.

Одна из главных традиций, которую Закиулла Зиятдинович и Альфия Курбангалиевна привили своим детям – помнить свои «корни». За участие в зональном этапе праздника родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» Мингазовы награждены Благодарственным письмом Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу.

Закиулла Зиятдинович уроженец Балтасинского района. Свой трудовой путь начал в 1976 году в СМУ-1 треста Казаньхимстрой, а в 1985 году, после окончания Казанского инженерно-строительного института, был направлен в наш район, где по настоящее время работает главным архитектором, а это около 35 лет. За время работы Закиулла Мингазов показал себя как грамотный, умелый специалист, обладающий большими организаторскими способностями, умением самостоятельно и своевременно принимать обоснованные решения и настойчиво добиваться их исполнения.

Альфия Курбангалиевна родилась и выросла в Кукморском районе, там же начала свою трудовую деятельность. С 2006 года по сегодняшний день работает в должности Управляющего делами Исполкома Верхнеуслонского района. С 2014 года Альфия Мингазова является руководителем районной общественной организации татарских женщин «Ак калфак». Альфию Курбангалиевну характеризуют такие качества, как чувство ответственности за выполняемую работу, высокая работоспособность, настойчивость, позволяющие добиваться действенных результатов.

Поздравил семью Мингазовых и вручил медаль «За любовь и верность» глава района Марат Зиатдинов. «Ваша семья – пример российской семьи. Вы доказали, какой на самом деле она должна быть», — сказал Марат Галимзянович и пожелал, чтобы семья Мингазовых только увеличивалась.

Поздравления и теплые пожелания в адрес Мингазовых высказала Фарида Янтыкова. Она отметила, что это действительно семья строителей. Они строят, творят, созидают и это у них прекрасно получается.

Слова признательности и благодарности в адрес родителей высказали дети, а Зиля подарила песню, во время исполнения которой, Закиулла закружил свою Альфию в вальсе.

На вопрос, что значит для вас эта награда, Альфия Мингазова ответила: «В первую очередь, гордость. Мы всегда старались воспитывать в наших детях уважение к старшим, родителям, предкам. Для меня главным в семье был и остается муж, он всегда — пример для детей. Вместе мы прививали детям знания об истории нашей семьи».

Честность, порядочность и принципиальность в решении возникающих вопросов, активная жизненная позиция семьи Мингазовых снискали заслуженный авторитет и уважение коллег, руководителей и жителей района.

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