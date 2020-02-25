Памятный биатлон

21 февраля в честь Дня защитника Отечества в Чембилеевском озере «Кыр күле» прошел седьмой межрайонный биатлон, посвященный памяти первого председателя молодежной палаты Краснооктябрьского района Рустяма Айдерханова.

В соревнованиях принимали участие 18 команд из Сергачского, Сеченовского, Бутурлинского и Краснооктябрьского районов. По итогам турнира победу одержали спортсмены из деревни Мамлейка, Сеченовского района Нижегородской области, а еще две команды этого же района заняли второе и третье места.

Ришат Рамазанов

газета «Туган як»