Параатлет Рустам Набиев войдет в Книгу рекордов Гиннесса России

За восхождение на гору Эльбрус (5642 м) татарин Рустам Набиев, оставшийся без ног при обрушении казармы в Омске во время службы, будет включен в Книгу рекордов Гиннесса России.

«Мне сегодня позвонил представитель книги. Это так круто! Я очень рад, — поделился со своими подписчиками в Instagram Рустам. – Мне всего лишь остается предоставить видеоматериал, подтверждающий мое восхождение на руках от пункта А до пункта Б. Мы, конечно же, все предоставим».

Особенностью восхождения Рустама стало то, что он проделал этот путь на руках: он хотел покорить вершину сам, без посторонней помощи. «Я очень долго к этому шёл — 13 км и 15 часов ходьбы на руках. Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг. Подъем посвящаю своей семье: жене и дочкам», — сказал он после покорения вершины.

Поделился он и мыслями, которые были у него во время восхождения на гору: «Когда я поднимался на Эльбрус, трудных моментов было очень много. Одно из ярких воспоминаний: я шел и плакал от тяжести, холода и боли, руки отваливались. Вдруг остановился, поднял голову и глубоко вдохнул воздух. С закрытыми глазами я про себя проговаривал: «Как же тяжело. Как же тяжело..». В этот момент я подумал о семье, об Индире и дочках. Я думал о том, как же им сейчас хорошо, тепло, они сытые и здоровые. Я попросил Бога, чтобы впредь так и было: пусть все сложные моменты нашей жизни, трудности они проходили только через меня», — вспоминает мужчина.