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Парад Победы состоится 24 июня

Парад Победы состоится 24 июня

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 26.05.2020 0 8

Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент приказал обеспечить «самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада».

«Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», — подчеркнул Путин.

militarynews.ru

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