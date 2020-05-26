Парад Победы состоится 24 июня

Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.