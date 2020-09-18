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Парламентарии утвердят кандидатуру Премьер-министра РТ и согласуют вице-премьеров

Парламентарии утвердят кандидатуру Премьер-министра РТ и согласуют вице-премьеров

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Политика, Главные новости, 18.09.2020 0 4

В Казани сегодня состоится 13-ое заседание Государственного Совета РТ шестого созыва. На нем планируется утвердить кандидатуру Премьер-министра Татарстана и согласовать его заместителей.

На заседании президиума республиканского парламента, которое прошло 16 сентября, в повестку заседания включили только два вопроса — об утверждении кандидатуры Премьер-министра РТ и о согласовании предложений Президента Татарстана по назначению вице-премьеров республики.

«Все кандидатуры, представленные Президентом, предварительно будут рассмотрены на заседаниях комитетов Государственного Совета», — сказала секретарь республиканского парламента Лилия Маврина.

tatar-inform.ru

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