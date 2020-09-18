Парламентарии утвердят кандидатуру Премьер-министра РТ и согласуют вице-премьеров

В Казани сегодня состоится 13-ое заседание Государственного Совета РТ шестого созыва. На нем планируется утвердить кандидатуру Премьер-министра Татарстана и согласовать его заместителей.

На заседании президиума республиканского парламента, которое прошло 16 сентября, в повестку заседания включили только два вопроса — об утверждении кандидатуры Премьер-министра РТ и о согласовании предложений Президента Татарстана по назначению вице-премьеров республики.

«Все кандидатуры, представленные Президентом, предварительно будут рассмотрены на заседаниях комитетов Государственного Совета», — сказала секретарь республиканского парламента Лилия Маврина.

tatar-inform.ru