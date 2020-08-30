«Печэн базары» от количества перешел к качеству

В Старо-Татарскую слободу вернулась жизнь прошлого столетия. На улице Марждани разбросано сено, стоят повозки, гуляют шакирды. Здесь можно встретить и самого известного татарского богослова Шигабутдина Марджани. Песни, танцы, игры, крики — сразу и не поймешь, что происходит. Таким живым предстал перед публикой в этом году фестиваль татарской городской культуры «Печэн базары».

Гостям и жителям города показывают одно из старейших явлений Казани — сенной базар. Известно, что такой существовал в Старо-Татарской слободе в начале прошлого века. Именно его описывал Габдулла Тукай в поэме «Сенной базар, или Новый Кисекбаш».

Если в прошлом году мы писали, что фестиваль перешел на новый уровень по своему масштабу, то в этом году «Печэн базары» прибавил в качестве. Впервые за долгое время работы над проектом ВФТМ (Всемирный форму татарской молодежи, — Ред.) организовал «Печэн базары» при коллаборации с кем-то еще. На помощь ребятам пришла Дирекция парков и скверов Казани. Рассказать о том, как это случилось мы попросили арт-директора Дирекции Дарью Куракову, но сославшись на занятость, в разговоре она нам отказала.

Историей необычного сотрудничества поделилась председатель ВФТМ Ленария Муслюмова. Оказалось, что ВФТМ уже работал в Дирекцией, когда молодые татарские активисты читали лекции в парках на татарском языке по восстановлению общественных пространств. Тогда проект удался. Решение провести «Печэн Базары» тоже вместе случилось «как-то само собой».

— Фестиваль проходит уже в восьмой раз и проект растет, расширяется из года в год. Мы решили провести его совместно с Дирекцией парков и скверов. Мы отвечали за программу, Дирекция взяла на себя иммерсивное шоу и костюмы, — рассказывает Муслюмова.

Иммерсивное шоу — это то, что действительно стало необычной и важной изюминкой нынешнего фестиваля. Что касается костюмов, то нужно отметить, что в рамках «Печэн базары» впервые состоялась акция «Милли кием коне»/«День национального костюма». По всей Старо-Татарской слободе гуляли люди в татарских, чувашских, удмуртских одеждах. Такую идею поддержал и президент республики Рустам Минниханов. Теперь акция станет новой городской традицией и каждый год 30 августа на День республики на набережной Кабана будут воссоздавать атмосферу столетней давности.

Программа фестиваля осталась традиционной. Мероприятия шли по расписанию с 12:00 дня и до 21:00 вечера, в течение всего дня работал фуд-корт, детская площадка. Кстати, о фуд-корте, в этом году прямо на входе со стороны улицы Татарстан была организована отдельная татарская чайная церемония от музея «Чак-Чак».

Стоит отметить, что некогда самая большая площадка фестиваля — дизайн-маркет заметно сократилась. Организаторы рассказали, что на участие в нем было принято более 300 заявок. Из них отобрали около 60. В основном, это представители районов, есть дизайнеры из Башкортостана, Перми, Сочи, Москвы.

— Мы отобрал более развитых резидентов татарского дизайна. Тех, кто за год создал что-то новое. Если раньше мы брали всех и был акцент на количестве, то в этом году мы уделили больше внимания качеству, — говорит заместитель председателя ВФТМ Гузелия Гиниятуллина.

Создали ли дизайнеры действительно что-то абсолютно новое за год — точно утверждать нельзя. Но на лавках товар тот же, что и год, и два, и три назад. Здесь ювелирные украшения, татарские головные уборы, те же халяльные средства ухода за лицом и телом, куклы, посуда, книги. Единственное из того, что раньше не замечала — продавец оконных наличников из металла в татарском стиле. Вот только товар продавца в мегаполисе оказался не самым актуальным.

В течение всего дня на фестивале можно было увидеть известных посетителей. Одним из первых таких нам удалось заметить помощника президента Татарстана Наталию Фишман-Бекмамбетову. Она была одета в изумрудно-зеленое татарское платье, что в прочем, уже не вызывает удивления.

Совсем скромно на фестивале прогуливался и знаменитый российский актер Сергей Безруков. Выступление его рок-группы «Крестный папа» запланировано на 30 августа у казанской Чаши, но артист решил приехать пораньше и оставить время для себя. Заметив звезду, к нему сразу же выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.

Каждый народ славен тем, что он имеет свои традиции, свои корни. Этим мы и сильны. Но не каждый народ славен тем, что он помнит и чтит эти традиции, — сказал он во время коротенького интервью, а потом попросил его отпустить, добавив: — Я в Свияжск очень хотел.

На фестиваль приехал и президент республики Рустам Минниханов. Он прошел почти через все точки «Печэн базары», пообщался с дизайнерами, посмотрел иммерсивное шоу, успел получить подарок в виде книги от одного из посетителей фестиваля и сделать памятное фото на фоне сена с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным и представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым.

Ближе к вечеру участников иммерсивного шоу на площадке стало гораздо меньше, стихла музыка. Зато народу на нижней части набережной заметно прибавилось. Внизу ожидался концерт от татарских альтернативщиков и показ фильма Ильшата Саетова «Генетически не так» об обладателе «Золотой маски» Нурбеке Батулле.

— В прошлом году за два дня фестиваль посетили более 30 тысяч человек. В этом году по случаю 100-летия ТАССР, может быть, амбициозно, но будем ждать 100 тысяч, — сказала Ленария Муслюмова, подводя итог первому дню сенного базара.

kazanfirst.ru