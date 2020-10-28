Педагоги казанской гимназии №20 поделились с экспертами опытом преподавания родных языков

27 октября в гимназии №20 имени Абдуллы Алиша Советского района г. Казани в рамках гранта “Лучший опыт преподавания родных языков в общеобразовательных организациях РТ” работала экспертная комиссия с целью оценки практической работы школы.

Эксперты посетили уроки, ознакомились с инновационными проектами, методической работой, с организацией внеклассных мероприятий, внеурочной деятельностью, обеспеченностью учебниками и учебными пособиями на родном (татарском) языке, работой с педагогическим составом и родителями.

В рамках инновационного проекта ”Формирование культурологических компетенций у учащихся на основе музейной педагогики” в гимназии работают 5 музеев: “По следам Алиша“,” Вечная память“, “Старо-Татарская слобода“,” “Музей благотворительности”, ”Национальное наследие».

Эксперты проанализировали направления инновационной деятельности гимназии, такие как: “Школа полного дня“, “Веселые переменки”, “Секреты изготовления калфака”, “Школа экскурсоводов”. Эксперты провели беседы с обучающимися, ознакомились с авторскими программами педагогов. В частности, была дана высокая оценка авторским программам Г. Т. Урманчеевой “Курай”, учителей истории Э. М. Фархутдиновой и И. М. Фархутдинова “Школа-музей”.

Гимназия №20 имени Абдуллы Алиша является стажировочной площадкой Института развития образования Казанского федерального университета. За последние 3 года здесь проведено 22 практических семинара. Гимназия распространяет свой опыт работы по всей России, в то числе — среди учителей школ Республики Саха (Якутия), г. Тюмени, Ульяновской области, Республики Татарстан.

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