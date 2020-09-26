Пензенские татары присоединились к образовательной акции «Татарча диктант»

«Татарча диктант» — это ежегодное мероприятие, которое объединяет любителей и ценителей татарского языка в разных регионах России и странах мира. Пензенские татары присоединились к этой образовательной акции. Организатор мероприятия РОО «ТНКА Пензенской области» пригласила в уютный офис всех желающих проверить знания родного языка.

Диктант начался с приветственного слова Дины Равильевны Янгуразовой, методиста Казанского Федерального Университета, преподавателя курсов татарского языка при автономии. Она озвучила текст диктанта под запись.

В конце мероприятия «Татарча диктант» всех участников от имени автономии и её Председателя Жиганши Туктарова поприветствовала заместитель Председателя и член Президиума исполкома Винера Мухамеджанова. Завершающим итогом мероприятия стало исполнение неофициального гимна татарского народа «Туган тел» («Родной язык») на слова великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Немного о фактах:

Акция прошла в Пензе в четвертый раз подряд, с каждым годом количество участников проверки знаний татарского языка увеличивается.

Возраст самого старшего участника сегодняшней акции — 67 лет, а самой юной — 17.