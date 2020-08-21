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Пензенский фестиваль татарской культуры «Мост дружбы» станет многонациональным

Пензенский фестиваль татарской культуры «Мост дружбы» станет многонациональным

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 21.08.2020 0 3

В Пензе прошло рабочее совещание по подготовке фестиваля «Мост дружбы».

Напомним, мероприятие пройдет в селе Засечное 22 августа в рамках областного праздника татарской культуры «Сабантуй».

«Концепция такова, что фестиваль проводится татарской культурной автономией, но на него следует пригласить и русских, и мордву и представителей других национальностей, проживающих на территории области. Мне кажется, мероприятие пройдет на высоком организационном уровне, и эта идея, которая возникла у татарской автономии, будет не только интересна, но и приживется на пензенской земле, а идею таких фестивалей захотят перенять и в других регионах», — отметил зампред областного правительства Олег Ягов.

Ранее председатель татарской национально-культурной автономии региона Жиганша Туктаров анонсировал фестиваль в сообществе соцсети Facebook. Он сообщил, что главным хедлайнером фестиваля станет народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов.

penza-press.ru

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