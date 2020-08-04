Пензенцы продолжают праздновать онлайн-Сабантуй

С 14 июля по 11 августа 2020 г. на аккаунтах РОО «Татарской национально-культурной автономии Пензенской области»:

еженедельно в 10.00 во вторник и пятницу выходят новые выпуски онлайн-мероприятия.

Зрители седьмого выпуска онлайн Сабантуя-2020 смогут посмотреть интервью Председателя РО ООО «Федерация Корэш России» по Пензенской области Абузярова Р.Ф. и исполнительного директора Федерации, мастера спорта СССР по боксу, Заслуженного работника физической культуры РФ Рахматулина А.Ш.

С приветственным словом к гостям спортивной площадки Сабантуя обратятся Губернатор Пензенской области Белозерцев И.А., глава администрации Каменского района Юркин С.И., глава администрации Белинского района Дружинин Н.И.

Заслуженные мастера спорта Республики Татарстан продемонстрируют гостям и участникам Сабантуя мастер-класс по борьбе Корэш и расскажут об основных правилах этого вида спортивного единоборства.

Закроет спортивную площадку гостья из Республики Татарстан, певица татарской эстрады Римма Никитина.

pnzreg.ru