Пензенцы продолжают праздновать онлайн-Сабантуй

С 14 июля по 11 августа 2020 г. на аккаунтах РОО «Татарской национально-культурной автономии Пензенской области»:
- https://ok.ru/profile/591758049324;
- https://vk.com/tatarypenza;
- https://www.instagram.com/tatar.penza/
- https://www.facebook.com/groups/176763712989683/
- https://www.youtube.com/channel/UCFOA2KYu-mppc_ID_PWF4hg?view_as=subscriber
- https://penza.tatar/
- https://www.youtube.com/channel/UCfD0jcUugLNjKN9qN-yDswg
еженедельно в 10.00 во вторник и пятницу выходят новые выпуски онлайн-мероприятия.
Зрители седьмого выпуска онлайн Сабантуя-2020 смогут посмотреть интервью Председателя РО ООО «Федерация Корэш России» по Пензенской области Абузярова Р.Ф. и исполнительного директора Федерации, мастера спорта СССР по боксу, Заслуженного работника физической культуры РФ Рахматулина А.Ш.
С приветственным словом к гостям спортивной площадки Сабантуя обратятся Губернатор Пензенской области Белозерцев И.А., глава администрации Каменского района Юркин С.И., глава администрации Белинского района Дружинин Н.И.
Заслуженные мастера спорта Республики Татарстан продемонстрируют гостям и участникам Сабантуя мастер-класс по борьбе Корэш и расскажут об основных правилах этого вида спортивного единоборства.
Закроет спортивную площадку гостья из Республики Татарстан, певица татарской эстрады Римма Никитина.