enrutat
Главная / Пензенцы продолжают праздновать онлайн-Сабантуй
Пензенцы продолжают праздновать онлайн-Сабантуй

Пензенцы продолжают праздновать онлайн-Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 04.08.2020 0 7

С 14 июля по 11 августа 2020 г. на аккаунтах РОО «Татарской национально-культурной автономии Пензенской области»:

еженедельно в 10.00 во вторник и пятницу выходят новые выпуски онлайн-мероприятия.

Зрители седьмого выпуска онлайн Сабантуя-2020 смогут посмотреть интервью Председателя РО ООО «Федерация Корэш России» по Пензенской области Абузярова Р.Ф. и исполнительного директора Федерации, мастера спорта СССР по боксу, Заслуженного работника физической культуры РФ Рахматулина А.Ш.

С приветственным словом к гостям спортивной площадки Сабантуя обратятся Губернатор Пензенской области Белозерцев И.А., глава администрации Каменского района Юркин С.И., глава администрации Белинского района Дружинин Н.И.

Заслуженные мастера спорта Республики Татарстан продемонстрируют гостям и участникам Сабантуя мастер-класс по борьбе Корэш и расскажут об основных правилах этого вида спортивного единоборства.

Закроет спортивную площадку гостья из Республики Татарстан, певица татарской эстрады Римма Никитина.

pnzreg.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.