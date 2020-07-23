Пензенцы увидят на экранах Детский Сабантуй

Как сообщает пресс-центр облправительства, 24 июля новая часть праздника откроет виртуальную площадку Детского Сабантуя. С приветственным словом к зрителям обратятся Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, мэр Кузнецка Сергей Златогорский и глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

Так, в четвертом выпуске продолжится награждение активистов, а концертная программа с участием детских творческих коллективов Пензенской области станет изюминкой Детского Сабантуя. В его завершении наградят победителей и призеров конкурса детских рисунков «Прикоснись к орнаменту».

Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева. Сопровождается скачками, народными играми и состязаниями. В этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки праздник перенесли на онлайн-площадку.

penza-press.ru