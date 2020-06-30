Передвижная выставка «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди»: Сегодня Набережные Челны. Скоро Менделеевск и Нижнекамск

Передвижная выставка Национального музея РТ «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» создана в рамках реализации Указа Президента Республики Татарстан «О праздновании 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» от 25 сентября 2015 года.

Она актуализирует историческое значение образования Татарской АССР в 1920 году, в хронологической последовательности на ней представлены комплексы документов и фотографий, связанные с национально-государственным устройством, деятельностью органов власти республики и видных политических деятелей, значимыми событиями и достижениями.

На первых стендах можно увидеть уникальные документы, среди них – карта «Идель-Урал штата» и афиша «Провозглашение Идель-Урал Штата»; фотографии татарских общественных деятелей, стоявших у истоков республики, Г. Шарафа и Г. Исхаки, председателя Комиссариата по делам мусульман Внутренней России М. Вахитова, председателя Центрального мусульманского комиссариата Наркомнаца РСФСР М. Султан-Галиева, председателя Временного революционного комитета и председателя Совнаркома ТАССР С. Саид-Галиева; проект создания Татаро-Башкирской Советской Республики и другие материалы.

Особое внимание уделено показу первых государственных символов и законодательных документов, среди них – Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании автономной Татарской ССР от 27 мая 1920 г., эскиз герба Татарской республики 1920 г. (автор Б. Урманче), фотографии репортажа мероприятий, связанных с провозглашением Татреспублики; первые карты ТАССР, проект Конституции ТАССР 1926 года, издания Конституций ТАССР 1937 и 1978 годов и др.

Продолжают рассказ материалы, отражающие успехи республики в эпоху первых пятилеток, боевые и трудовые подвиги татарстанцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., важные исторические события 1950-1990-х годов.

Отдельный раздел представляет документальные материалы об образовании Республики Татарстан, принятии Декларации о государственном суверенитете 1990 года и Конституции, деятельности Первого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева и Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, а также фотографии, показывающие крупные достижения и перспективы развития Татарстана в политике, экономике, культуре и спорте.

Впервые выставка «Татарская АССР – Республика Татарстан: время, события, люди» была представлена 30 января 2020 года в г. Иннополисе в рамках проведения Коллегии Министерства культуры Республики Татарстан.

С 11 марта по 27 мая 2020 года она экспонировалась в Елабуге в Городском дворце культуры, затем была перевезена в Набережные Челны, где до 15 июля 2020 г. ее еще можно увидеть в картинной галерее.

Уже с 17 июля выставку принимает г.Менделеевск, где желающие познакомиться с историей ТАССР смогут ее увидеть во Двореце культуры им. Сергея Гассара (ул.Юбилейная,д.8.) А уже с 25 августа выставка будет представлена в выставочном зале Комплексного музея города Нижнекамска на проспекте Строителей, д.14.

Организаторы надеются, что работа этой масштабной передвижной выставки в районах республики станет одним из важных событий юбилейного года.

Национальный музей Республики Татарстан