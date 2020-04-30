Переход к онлайн-формату и заявки из 52 стран мира: как пройдет Казанский кинофестиваль в 2020 году

Одной из главных тем фестиваля в этом году станет 100-летие ТАССР, и несколько программ будут посвящены этой значимой для Татарстана дате. В одной из них представят подборку архивных фильмов, созданных в 1920-30-х годах, и фильмы о знаковых событиях, известных деятелях искусства ТАССР. Другую подборку решили посвятить фильмам, которые снимались в Казани и содержат сцены с узнаваемыми городскими достопримечательностями.

На фестивале запланированы Дни иранского кино, программа которых уже скомплектована, и Дни киргизского кино, где кинематографисты Кыргызстана представят подборку своих новых картин.

В 2020 году пройдет несколько юбилеев российских режиссеров, например 100-летие Сергея Бондарчука, 80-летие режиссера Александра Прошкина, и 80 лет в прошлом году исполнилось Владимиру Меньшову, который был председателем жюри КМФМК. Руководство планирует пригласить режиссеров вновь погостить и представить свои ретроспективы на фестивале.