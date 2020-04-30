Переход к онлайн-формату и заявки из 52 стран мира: как пройдет Казанский кинофестиваль в 2020 году

В этом году пандемия коронавируса внесет серьезные коррективы в программу Казанского кинофестиваля мусульманского кино. Как изменится формат фестиваля, почему США и Малайзия активнее начали слать заявки и как будут проходить онлайн-встречи с актерами и режиссерами в кинотеатре, читайте в материале ИА «Татар-информ».
XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 4 по 9 сентября 2020 года. Церемонию открытия и закрытия фестиваля пока планируют провести в офлайн-формате, чтобы все проходило с участием зрителей, но, возможно, придется проводить часть мероприятий фестиваля онлайн. Так, в рамках международного казанского кинофестиваля уже запланировано проведение онлайн-питчинга.
«Если будет патовая ситуация с карантином и пандемией, тогда онлайн», – сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
Например, онлайн-общение планируют организовать с актерами – главными героями картин и известными режиссерами в кинотеатре «Мир», после кинопросмотров. Подобный формат даст возможность привлечь актеров и режиссеров, которых сложно пригласить в Казань на кинофестиваль, отмечает директор «Татаркино». До завершения пандемии коронавируса и ее последствий основной площадкой для КМФМК 2020 года станет кинотеатр «Мир».
«Сейчас рано говорить о других площадках, потому что все закрыты, не понятно, что будет в ближайшие несколько месяцев», – добавила она.
Заявка из Австралии и активные кинематографисты из США и Малайзии
На фестиваль пришло уже около 500 заявок из 52 стран мира, и в этом году руководство фестиваля приняло решение отобрать фильмы, снятые не позднее 2019 года.
Отборочную кинокомиссию фестиваля возглавит российский киновед и кинокритик Сергей Анашкин. В состав его команды вошли киновед Светлана Слапке из Германии, а также директор Нового института культурологии и докторант РАНХиГС Нина Кочеляева. Отборщики будут не только смотреть и оценивать присылаемые по заявкам фильмы, но и активно подключаться к формированию программ, предлагая к рассмотрению интересные подборки из релевантных картин, отмеченных ими на других фестивалях.
«В этом году всплеск интереса именно от исламского мира. Малайзия прислала несколько фильмов, США, откуда ранее мы сами приглашали фильмы для участия, и новинкой [этого года] будет фильм из Австралии», – поделилась Айтуганова.
На КМФМК будет также широко представлены картины из Европы. «Мы активно работаем с европейским кинематографом», – подчеркнула директор «Татаркино».
В этом году организаторы немного изменили конкурсные номинации, и теперь за призы фестиваля могут посоревноваться 12 полнометражных игровых, 10 полнометражных документальных, 20 короткометражек и 10 фильмов «Национальной программы». Заявки на конкурс КМФМК будут принимать до 1 июня.
Столетие ТАССР, молодые казанские кинематографисты и ретроспектива Меньшова
Одной из главных тем фестиваля в этом году станет 100-летие ТАССР, и несколько программ будут посвящены этой значимой для Татарстана дате. В одной из них представят подборку архивных фильмов, созданных в 1920-30-х годах, и фильмы о знаковых событиях, известных деятелях искусства ТАССР. Другую подборку решили посвятить фильмам, которые снимались в Казани и содержат сцены с узнаваемыми городскими достопримечательностями.
На фестивале запланированы Дни иранского кино, программа которых уже скомплектована, и Дни киргизского кино, где кинематографисты Кыргызстана представят подборку своих новых картин.
В 2020 году пройдет несколько юбилеев российских режиссеров, например 100-летие Сергея Бондарчука, 80-летие режиссера Александра Прошкина, и 80 лет в прошлом году исполнилось Владимиру Меньшову, который был председателем жюри КМФМК. Руководство планирует пригласить режиссеров вновь погостить и представить свои ретроспективы на фестивале.
В программу КМФМК также будет включен спецпроект «Казанские премьеры» с презентациями работ татарстанских кинематографистов, на который уже претендует около 30 картин из столицы Татарстана.
«У нас есть целый факультет кинематографии и телевидения, который сейчас готовит все дипломные работы. Это молодые кинематографисты, которые вполне могут попасть в нашу внеконкурсную программу», – рассказала спикер.
На программу «Казанские премьеры» могут отобрать порядка 30 работ молодых кинематографистов столицы Татарстана, у которых также есть возможность подать заявки в номинации «Национальный конкурс фестиваля». Программу показов организаторы формируют ближе к началу фестиваля.
«Я как завкафедрой на этом факультете, всю палитру работ знаю и вижу. Что-то уж мы точно отберем для того, чтобы показать на “Казанских премьерах”», – отметила она.
Презентация проекта «Живы ли вы?!» и премьера картины «Сумбуль»
Руководство КМФМК также планирует обратиться к Ильдару Ягафарову с просьбой представить тизер своего готовящегося фильма «Живы ли вы?!». На фестиваль пригласят творческую команду, актеров для презентации картины. Ожидается, что в рамках программы состоится премьера полнометражной ленты «Сумбуль» по одноименному роману Зифы Кадыровой, снятому в копродукции кинематографистами Татарстана и Узбекистана в конце 2019 года.
Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова:«Сейчас приостановлено все российское кинопроизводство, продолжается лишь постпродакшн. Со стороны Минкульта РФ предполагаются отсрочки для картин, которые должны быть сданы по контракту. Я думаю, что 2020 год будет сложным с точки зрения формирования программ на многих фестивалях, потому что сейчас количество картин, производимых в мире, будет резко уменьшаться. Но те картины, которые дошли до постпродакшна, сильно “выстрелят”»