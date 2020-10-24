Переводы смыслов Корана от ДУМ РТ получили татарские соотечественники в Иваново

23 октября в г.Иваново состоялась официальная презентация издания перевода смыслов Корана на татарском языке “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, выпущенного Духовным управлением мусульман Республики Татарстан.

В ходе презентации участникам было также представлено издание «Калям Шариф. Перевод смыслов» на русском языке. Для этого в адрес соотечественников в Ивановской области муфтиятом был направлен отдельный тираж изданий. Чтобы торжественно передать книги в руки председателя Духовного управления мусульман Ивановской области, председателя Региональной общественной организации Национально-культурной автономии татар Ивановкой области Фарита хазрата Ляпина для их дальнейшей бесплатной раздачи татарам, а также презентовать им издание, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил дипломатическую поездку в Иваново. Фарид хазрат выразил большую благодарность муфтию Татарстана за предоставленный тираж, который вызвал живой интерес не только у татар, но и у других ивановцев.

Презентацию издания “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, снискавшего широкое признание среди татарских богословов и татарской общественности России, организовала Национально-культурная автономия татар Ивановской области в стенах Ивановского дома национальностей.

Богословский труд, который был презентован в Иваново, является обновленной версией, которая переиздана в 2020 году в качестве специального тиража по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина для бесплатной раздачи в российских регионах с компактным проживанием татар в рамках Года родного языка.

Общий тираж специального выпуска издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» составляет 40 000 экземпляров. Ранее они были направлены в Республику Башкортостан, Москву и Ленинградскую область, а также переданы в руки делегатов «Милләт җыены» («Национальное Собрание»), который прошел 29 августа в Казани в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР. Теперь познакомиться с современным татароязычным богословским трудом, который завоевал широкую популярность не только в Татарстане, но и за его пределами, смогли и татары Ивановской области.

dumrt.ru