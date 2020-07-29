Первая кулинарная школа татарской национальной кухни «АШ»

В Казани запустилась первая онлайн-школа по национальной татарской кулинарии «АШ». Миссией школа ставит сохранение и распространение татарской культуры, а также повышение кулинарной грамотности.

ЧТО ТАКОЕ «АШ»?

«Аш» в переводе с татарского означает «еда». Но для татар «АШ» – это праздничное семейное застолье. Это традиция, когда вся семья собирается за столом и прекрасно проводит время друг с другом за вкусными угощениями. А угощений на татарском столе много!

Стол должен быть обильным, его готовят заранее. К моменту, когда гости рассаживаются, на нем уже стоят фрукты, ягоды, овощи, выпечка, сладости, рыбные и мясные закуски. Горячий обед начинается с супа, после супа на стол выносят второе, в роли которого часто выступает большой пирог губадия или зур-бэлеш.

В заключительной части аша, перед тем, как подать чай, на столы могут вынести картофель и мясо. До XX века на стол ставили просто нарезанное кусками мясо, которое раздавали гостям. Заканчивается аш чаепитием. Тут вступают в дело многочисленные сладости, которые стоят на столе с самого начала трапезы.

Смысл аша заключается не только в том, чтобы сытно и вкусно накормить гостей, но и в соблюдении традиций. Поэтому еще одна обяза­тельная часть аша – раздача каждому гостю садака, подарков в честь Аллаха: это могут быть платки, куски мыла или другие мелочи. Кроме того, каждый гость уносит с собой гостинец со стола (күчтәнәч). Аш накрывается с таким расчетом, что после него всегда остается достаточное количество еды, чтобы раздать уходящим. Поэтому вернуться с аша можно с куском пирога, фруктами, чак-чаком или кош-теле – с тем, что завернет с собой хозяйка.

ЭКСПЕРТЫ ШКОЛЫ

Шеф-повар первого курса школы «АШ» Ринат Галиакберов – ученик знаменитого кулинара и первого шеф-повара «Дома татарской кулинарии» Юнуса Ахметзянова, который в середине прошлого века собрал рецепты татарского народа в единый сборник.

Ринат бережно чтит и хранит традиции народа, находит описание блюд татар в исторических и литературных источниках и видит свою миссию в сохранении кулинарных и семейных традиций!

Подробнее о шеф-поваре курса. Ринат более 20 лет в профессиональной кулинарии, уже 10 лет преподает кулинарию в ВУЗах и колледжах Казани, обучил более 350 специалистов татарской кухне, с 2007 года выступает кулинарным консультантом телевизионных передач.

«Татарская кулинария – это мечта моей всей жизни. Я собираю рецепты, использую как настольную книгу Юнуса Ахметзянова и хочу поделиться всем этим в своих мастер-классах и показать все, что я умею», – отмечает Ринат.

Помощницей и соведущей выступает бренд-менеджер «Бахетле» и маркетолог в сфере HoReCa Алина Ганиева: она руководит кондитерским цехом (более 10000 единиц продукции в месяц), создает уникальные бренд-концепции в индустрии питания, запускает кафе и рестораны разных концепций в Казани, с 2019 года – бренд-менеджер в группе компании «Бахетле».

Алина Ганиева: «Будучи ребенком, выросшим в татарской семье и проводящим все свое детство с бабушкой, могу сказать с теплой улыбкой воспоминаний – это период самых частых семейных обедов и ароматов татарской выпечки! На татарском языке есть замечательная фраза «табак исе чыгару» что означает «запах сковородки». На всех праздниках принято, чтобы на кухне был вкусный аромат национальной кухни. Это и есть самые настоящие традиции, которые с годами должны перенимать поколения. Эти курсы – отличный тандем современной подачи информации и полувековых рецептов, сохранившихся для ваших встреч в кругу близких и родных! Здесь не только кулинарные рецепты, здесь – целая история народа!».

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК

Первый открытый урок школы «АШ» – урок по приготовлению традиционного чак-чака по историческому рецепту! 29 июля любой желающий может присоединиться к бесплатному мастер-классу онлайн и готовить вместе с поваром знаменитую сладость и сувенир, который увозит с собой из Казани каждый турист.

Во время мастер-класса шеф-повар расскажет интересные истории о происхождении татарских блюд, их названиях, а также о забытых традициях татарских семей, которые всегда плотно переплетались с едой и застольем, поэтому урок обещает быть не только вкусным, но и очень интересным.

«Каждый год туристы увозят из Татарстана 1200 тонн чак-чака. Только представьте, сколько людей страдает без чак-чака, не имея возможности приехать в Казань из-за пандемии! Мы решили показать всем, что его легко приготовить в домашних условиях всего за один час и радовать свою семью отличным десертом. Для этого не нужно сложных ингредиентов, инновационной техники, да и вообще не нужно быть супер-поваром! Наш шеф покажет все нюансы приготовления, и вы сразу же сможете повторить у себя на кухне», – рассказывает управляющий партнер Юлия Булейко.

О ФИЛОСОФИИ ШКОЛЫ

Андрей Демитриев, управляющий партнер школы «АШ»: «Говорят, чтобы понять народ, нужно попробовать национальную кухню. Я бы добавил, что нужно еще и узнать, почему и как те или иные блюда стали главными в той или иной кухне. Татарская кухня — это буквально традиции на вкус! Каждое блюдо окутано легендой, через которую ты понимаешь всю глубину кулинарной традиции и народной мудрости. Мы стремимся к тому, чтобы татарская кухня стала понятной для всего земного шара. Чтобы слово «АШ» было не просто забавным звуком, а ассоциировалось бы с теплым семейным ужином в каждой части света!».

Юлия Булейко, управляющий партнер школы «Аш»: «АШ на татарском языке – настоящая, искренняя татарская кухня. Не только еда, но и традиции. ASH на английском языке – пепел. Пепел = печь. А Печь – это основа кулинарной техники татар. Так и вышло, что назвавшись «АШ | ASH» мы, вместе с нашими учениками, не даем традициям стать пеплом. Мы очень благодарны компании «Бахетле», которая поддержала нас в этой работе.

Все уроки мы запускаем на русском языке, и добавляем субтитры на английском и татарском языках, для того чтобы готовить вместе с нами могли ученики из любой точки мира. Ведь для нас важно, чтобы национальная кухня существовала не только локально в Татарстане, но и не забывалась теми, кто уехал и живет далеко от исторической родины. Важно, чтобы запах свежего чак-чака был слышен и на берегу Атлантического океана, и рядом с Эйфелевой башней!

На самом деле, многие татарские блюда вошли в нашу жизнь так, что мы этого даже не замечаем: традиционный суп «Токмач» – это суп-лапша, который многие готовят дома для своих близких. А «бифштекс по-татарски» (он же «тар-тар») – его любят во всем мире.

И я очень рада, что в первом же нашем курсе шеф-поваром выступает не просто знаток татарской кухни, но и очень глубоко подкованный в историческом плане исследователь кулинарии! Наши ученики узнают очень много нюансов о кулинарии и блюдах, ингредиентах и техниках. И уж точно, станут более внимательны к еде – мы ведь говорим о татарской традиции, в которой еда сытная, и ее много. Но наш повар знает главный секрет, как гостям татарского застолья удается уходить из-за стола с легкостью!

Вместе не дадим традициям стать пеплом! Начните свое обучение домашней татарской кулинарии у себя дома. Присоединяйтесь к курсу с открытого урока по чак-чаку!

Регистрация на мастер-класс — открыта для всех на сайте Ash.tatar

Партнерами школы выступают Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров Республики Татарстан и г. Казани, сеть гипермаркетов «Бахетле».

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