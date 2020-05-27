Первая нефть, Конституция и КамАЗ: топ знаковых событий 100-летней истории ТАССР и Татарстана

Множество значимых событий определили развитие Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. В преддверии 100-летнего юбилея республики вспоминаем самые значимые из них.
ТАССР появилась в 1920 году
27 мая 1920 года Владимир Ленин подписал декрет о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. На старотатарском название писалось таким образом: «ﺗﺎﺗﺎﺭﺳﺗﺎن ﺋﺎۋﺗِوُﻧِوُﻣﻳﻪﻟئ ﺳِوُۋﺌﺖ ﺳِوُﺗﺳﻳﺎﻟﻳﺳﺗﻳﻙ ﺭﺌﺳﭘِوﺒﻟﻳﻜﺎﺳئِ».
Известный художник Баки Урманче создал проект первого герба республики. На нем по обе стороны от восходящего солнца стояли татары — крестьянин и рабочий. Однако проект герба не утвердили, он так и не получил официальный статус.
В 1921–1922 годах Поволжье пострадало от голода
Летом 1921 года в Поволжье наступил страшный голод. Бедствие охватило свыше 2 миллионов человек. Историки до сих пор спорят о точном числе погибших в то время. Большинство исследователей считает, что численность населения Татарстана в то время сократилась на 400-700 тыс. человек. Последствия голода продолжались до 1928 года.
Республика и ее культура возродились в 1920–1930-е годы
Республика постепенно начала восстанавливаться и развиваться, создавать свой уникальный культурный образ. В 1925 году была написана первая опера на татарском языке — «Сания». В тот же период знаменитый деятель искусств Карим Тинчурин работал над пьесой «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»). В архивах Татарстана сохранились кадры тех лет.
В 1937 году у ТАССР появился Основной закон
Первый официально вступивший в силу Основной закон и законодательный документ ТАССР приняли 25 июня 1937 года. Первая глава документа провозгласила, что Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика — социалистическое государство рабочих и крестьян, а его политическую основу составляют Советы депутатов трудящихся.
113-я статья Конституции сделала Казань столицей ТАССР. Архивные кадры тех лет позволяют увидеть, какой была молодая столица.
Татарский язык перешел на знакомую нам кириллицу в 1939 году
5 мая 1939 года татарский язык кардинально изменился — перешел на кириллическую письменность и стал таким, каким мы его знаем. Еще раньше — до 1927 года — алфавит базировался на арабской графике.
Крупнейшее месторождение нефти обнаружили в 1948 году
Крупнейшее в Волго-Уральской нефтегазоносной области нефтяное месторождение было обнаружено 1948 году у деревни Ромашково (сейчас Тимяшево). Находку обнаружили мастер Сергей Кузьмин и бурильщик Рахим Халиков.
В 1942–1945 годах Татарстан трудился ради Великой Победы
В годы войны Татарстан вместе с другими регионами Поволжья, Урала, Сибири превратился в один из важнейших военно-промышленных арсеналов страны. Более 700 тыс. жителей республики ушли на фронт, а оставшиеся обеспечивали армию вооружением и продовольствием.
Куйбышевское водохранилище наполнилось водой в 1957 году
После войны регион стал ускоренно развиваться. Для получения электричества решили использовать Волгу и Каму. В 1957 году на реках появился крупнейший в Евразии рукотворный водоем, после того как была построена Жигулевская гидроэлектростанция. Позднее в республике появились новые электростанции — Заинская ГРЭС и Нижнекамская ГЭС, что позволило ТАССР стать экспортером электричества в другие регионы.
Рекорд нефтедобычи поставили в 1970 году
Татарстан стал первым регионом СССР, в котором было добыто 100 млн тонн нефти. Через год республика побила этот рекорд, добыв уже 1 млрд тонн черного золота. В 1960–70-х годах в республике появилось множество крупных предприятий, в числе которых «Нижнекамскнефехим» и «Казаньоргсинтез».
Первый серийный «КамАЗ» выехал на дорогу в 1976 году
Первый серийный грузовик КамАЗ-5320 сошел с конвейера в Набережных Челнах 16 февраля 1976 года. Автомобиль разрабатывали на заводе имени Лихачева, и изначально он назывался иначе — ЗИЛ-170. Кстати, сам завод строили в ударном темпе с 1969 по 1974 год. В архивах остались кадры начала истории завода.
В 1979 году Казань стала миллионником
Столица Татарстана активно росла, и в 1979 году население Казани превысило 1 млн человек. На архивных кадрах видно, каким был город в конце 1970-х.
Шаляпинский оперный фестиваль вошел в историю в 1982 году
В 1982 году в Казани прошел первый Шаляпинский оперный фестиваль, с тех пор он ежегодно собирает зрителей, а на сцену выходят исполнители со всего мира. Идея основать фестиваль исполнительского мастерства принадлежала директору театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфалю Мухаметзянову и главному дирижеру театра в 1979–1982 годах Виталию Куценко.
Декларация о суверенитете республики 1990 года
30 августа 1990 года состоялось подписание декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. Согласно этому документу Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР) была преобразована в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, а затем и в Республику Татарстан. Декларацию впервые опубликовали в газете «Советская Татария» от 31 августа 1990 года.
В 1991 году у республики появился первый Президент
12 июня 1991 года в истории запомнился тем, что 74% избирателей поддержали кандидатуру Минтимера Шаймиева на выборах и сделали его первым Президентом республики. Новая должность высшего должностного лица Татарстана была пришла на смену должности Председателя Президиума Верховного Совета республики.
1992 год: от ТАССР — к Татарстану
6 ноября 1992 года Верховный Совет Татарстана принял новую Конституцию РТ и тем самым подвел итог перехода ТАССР к современному устройству.
Газификация и ликвидация ветхого жилья в 1995–2004 годах
При первом Президенте РТ в республике были запущены несколько важнейших социальных программ. Программа ликвидации ветхого жилья в 1995–2004 годах помогла тысячам татарстанцев улучшить свое положение.
«За девять лет было бесплатно обеспечено жильем 48 576 семей. Я помню слезы радости на глазах у людей — вот что оставляет неизгладимый след в душе!» — отметил в интервью первый Президент РТ, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев.
Казань отметила тысячелетие в 2005 году
Столица Татарстана отмечала большой юбилей несколько дней подряд: с 24 по 30 августа 2005 года. Эксперты датировали момент основания города благодаря найденной на территории Кремля чешской монете, предположительно отчеканенной в 929—930 годах.
В столице РТ появился метрополитен
Казанское метро стало первым метрополитеном в России, построенным после распада СССР. Открытие первого участка «Кремлёвская» — «Горки» прошло 27 августа 2005 года, его приурочили к празднованию 1000-летия Казани.
Рустам Минниханов занял пост Президента РТ в 2010 году
Казань приняла Универсиаду в 2013 году
История XXVII Всемирной летней Универсиады началась в мае 2008 года в Брюсселе. Тогда объявили о том, что Казань примет соревнования с 6 по 17 июля 2013 года. Так, столица Татарстана стала первым российским городом в современной истории, где прошла Универсиада. На чемпионате российские спортсмены завоевали первое место в общем медальном зачете, получив 292 медали. На втором месте оказался Китай, на третьем — Япония.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России прошел чемпионат мира по футболу. Одной из площадок стала столица Татарстана. В Казани на стадионе «Казань Арена» прошли шесть игр, включая 1/8 и 1/4 финала. В Казани сыграли команды из Франции, Бразилии, Испании, Германии, Польши и других стран. За время соревнований татарстанскую столицу посетили более 300 тыс. туристов из 36 стран мира.
Чемпионат рабочих профессий прошел в РТ в 2019 году
В августе 2015 года Казань обошла столицу Франции и стала городом проведения чемпионата WorldSkills. Столица Татарстана опередила Париж и бельгийский Шарлеруа. Около четырех лет понадобилось на подготовку к масштабному событию: в столице РТ построили новый выставочный центр «Казань Экспо».
Соревнования в чемпионате приняли 1,3 тыс. молодых людей из 63 стран. Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм, заняв второе место в медальном зачете. Первое место оказалось у сборной Китая, а третье у Южной Кореи.
2020 год — празднование века с момента основания ТАССР
Старт празднований к 100-летнему юбилею ТАССР дали в декабре 2019 года. Тогда на торжественном мероприятии выступил Президент РТ Рустам Минниханов. Он выразил признательность всем, кто внес и продолжает вносить вклад в процветание Татарстана, и пожелал татарстанцам новых трудовых успехов и достижений, а также счастья и благополучия.
Рустам Минниханов: «Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан — территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне!»