Первая нефть, Конституция и КамАЗ: топ знаковых событий 100-летней истории ТАССР и Татарстана

Летом 1921 года в Поволжье наступил страшный голод. Бедствие охватило свыше 2 миллионов человек. Историки до сих пор спорят о точном числе погибших в то время. Большинство исследователей считает, что численность населения Татарстана в то время сократилась на 400-700 тыс. человек. Последствия голода продолжались до 1928 года.