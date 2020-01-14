Первая рабочая поездка в 2020 году в Уленкуль в рамках проекта по этнотуризму

11 января 2020 года состоялась первая рабочая поздка в Новом году в село Уленкуль Большереченского района Омской области.

Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области продолжает реализацию проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

В ходе рабочей поездки руководитель проекта Радик Миниханов и дизайнер Сергей Юдин осмотрели будущую усадьбу сибирского татарина и дом. Предложены идеи для реализации и их воплощения в скором будущем на территории усадьбы. Так например, предполагается установка на территории подворья металлического антивандального экспоната с патриотической надписью о родном селе на татарском языке. Планируется восстановление узоров резьбы на окнах дома и деревянных рисунков и узоров на углах дома. Выдвинута идея с установкой символического дорожного указателя с табличками и направлениями крупнейших городов России. (Омск, Москва, Казань)

На данный момент в январе в Сибири выпали обильные осадки, территория заснежена. Но на улице достаточно тепло для середины зимы. Ведутся внутренние работы в помещениях дома и амбаров.

В поездке с командой присутствовал фотограф и журналист Информационного агентства «ОмскЗдесь» Илья Петров и журналист районной газеты «Наша иртышская правда» Олеся Пермякова. Фоторепортаж Ильи Петрова о жизни Уленкуля будет опубликован в ближайшие дни на сайте omskzdes.ru. Новый выпуск районная газеты выходит еженедельно по средам.

Выражаем благодарность главе Уленкульского сельского поселения Лейле Мухаметшиной за радушный прием и организацию рабочей встречи. Гости поселения остались впечатлены теплым приемом, знакомством с татарской кухней отдаленного села региона. С каждым новым визитом мы узнаем все новые и новые подробности о жизни и быте сибирских татар села. Будем рассказывать о них и брать на заметку для освещения гостям и туристам.

Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

tatarstan-omsk.ru