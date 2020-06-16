Первая татарская халяль-сеть быстрого питания «Тюбетей» отмечает пятилетие

В 2017 году мы стали ближе к своей мечте быть татарским «Макдональдсом», так как открыли первый в истории Татарстана и татар в целом национальный ресторан быстрого питания в полномасштабном формате, по адресу Кремлевская 21. Причем для нас было огромной честью, что открывал его сам Президент республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Также мы были партнером по питанию на Чемпионате мира по футболу-2018. Мы кормили гостей и волонтеров, и в целом за эти пять лет мы накормили более 1 млн гостей из более чем 50 стран мира. Столько человек не просто прикоснулось к татарской кухне, а, я уверен, стали её любителями и еще вернутся к нам в гости, Алла боерса.