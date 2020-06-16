Первая татарская халяль-сеть быстрого питания «Тюбетей» отмечает пятилетие

Эчпочмак имеет все шансы стать бренд-блюдом, рассуждали молодые люди, и быть популярным и узнаваемым во всем мире наряду с пастой, бургерами, суши и пиццей. Для этого татарской кухне необходимо всего лишь придать современный формат: она должна стать быстрой и удобной.
Этим студентом был Султан Сафин. Деревенский парень, уроженец села Камышла, геолог по профессии, оставивший международную нефтяную карьеру ради мечты о «Тюбетей» — молодого бренда республики, который покорил сердца многих татарстанцев и гостей из-за рубежа.
О том, что было до «Тюбетей», как он создавался и изменился с момента создания, а также о том, что ждет его в будущем, рассказывает автор идеи Султан Сафин.
Ярко и отчетливо помню те дни, когда мы с Айнуром (Айнур Камалиев — соучредитель «Тюбетей») чуть ли не каждый день бурно обсуждали идею создания татарской сети быстрого питания, название «Тюбетей» и «халяль-будущее» татар в целом. Тогда это была просто легкая студенческая мысль, без конкретной привязки к бизнесу или срокам.
Я говорил Айнуру: «Вот было бы здорово, если бы у нас, у татар, у самих появилась такая сеть. Своя. Именно с татарскими домашними блюдами: эчпочмак по эбикиному рецепту, токмач ашы. И чтобы татарин, сидя где-нибудь в Сиднее в «Тюбетей», откусывал эчпочмак и чувствовал вкуса детства, запивал его любимым мэтрушкэле чай, а на фоне играла песня «Эдрэн дингез» Ильхама Шакирова (мурашки по коже) — и в мыслях он оказывался на родине. А рядом с ним австралиец уплетал бы токмач ашы и говорил: «Mmm…Yammy»…
Тогда, в 201-2011 годах, эта идея казалась чем-то нелепым. Несмотря на то, что Казань — центр татар всего мира, доступных кафе и ресторанов татарской кухни было катастрофически мало. «Дом чая», «Катык», «Биляр», «Азу», «Алан-аш» и просто татарская выпечка из дрожжевого теста и начинки из фарша в ларьках. К слову, халяль в татарской кухне не было вообще. Там, где говорили «халяль», разливали алкоголь, или халяль называли кафе, где нет свинины.
С собой наша любимая, возвышенная татарская кухня подавалась лишь в безликом целлофановом пакете и пластиковом стакане, когда как бургеры пестрили яркой упаковкой. А обслуживание в наших ашханэ, к сожалению, просто оставляло желать лучшего, в то время как у соседей с буквой «М» тебе дарили улыбку и готовили «то, что я люблю». На самом деле ситуация была достаточно грустной. При том, что полным ходом шла подготовка к Универсиаде и другим масштабным событиям.
Я сам вырос в деревенской татарской семье, и моя эбикэ, всю жизнь проработавшая в местной столовой поваром-кондитером, приучила меня к вкусной татарской кухне и научила её ценить. И это заставило меня тогда задуматься о том, что татарскую кухню нужно поднимать!
Когда я жил в Саудовской Аравии, тоска по домашним национальным блюдам усиливала желание создать «Тюбетей», и благодаря этому я все-таки параллельно своей основной работе начал разработку бизнес-плана в 2013 году. То бизнес-образование, которое мне давали тогда за рубежом, в корне отличалось от нашего, и было хорошим подспорьем в разработке концепции «Тюбетей». Тогда в России даже не знали, что такое лин-стартап или бизнес-канвас, а «Тюбетей» уже был расписан по этой бизнес-технологии. Это определенное благо от Всевышнего.
В принципе, получилось так, что даже в придумывании «Тюбетей», а это заняло ни мало ни много — четыре года, мы соединяли татарскую культуру и западные технологии — и получался интересный симбиоз. А дальше этот принцип мы начали применять в самих блюдах и во всем, что мы делаем, и я думаю, это одна из причин нашего успеха.
За эти пять лет было множество интереснейших этапов в жизни нашего стартапа и в жизни татарской кухни в целом.
Четыре года продумывали концепт, тогда же искал команду. Около трех месяцев мы искали вкус нашего эчпочмака. За месяц построили шесть павильонов и нашли инвестиции на них. Открывали Чемпионат мира ФИНА. Без опыта, но и без страха, в третий месяц своей деятельности мы накормили более 50 тысяч человек со всего мира. Привлекли внимание Президента и правительства РТ, представляли Татарстан на более чем 25 выставках по всему миру, готовили родные эчпочмаки повсюду: Россия, КСА, ОАЭ, Венгрия, Малайзия, Турция, Франция, Китай, и т. д.
Создали множество по сути своей инновационных блюд, которые до нас никто никогда не делал. Я считаю, это важно. Маленькая порционная губадия, бэлеш на одного. Эчпочмаки-фри, кыстыбургеры (они, можно сказать, родом из США — Денвер, Колорадо), эчпочмаки-фреш — и это только начало. К слову, мэтры татарского ресторанного бизнеса сейчас активно пользуются нашими наработками у себя в ресторанах, и мы рады этому, но в 2011 году никто из них не верил в то, что быстрая татарская кухня «Тюбетей» — это возможно. Была сплошная критика в наш адрес, даже иногда смех, а опытные бизнесмены нам сулили провал.
В 2017 году мы стали ближе к своей мечте быть татарским «Макдональдсом», так как открыли первый в истории Татарстана и татар в целом национальный ресторан быстрого питания в полномасштабном формате, по адресу Кремлевская 21. Причем для нас было огромной честью, что открывал его сам Президент республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Также мы были партнером по питанию на Чемпионате мира по футболу-2018. Мы кормили гостей и волонтеров, и в целом за эти пять лет мы накормили более 1 млн гостей из более чем 50 стран мира. Столько человек не просто прикоснулось к татарской кухне, а, я уверен, стали её любителями и еще вернутся к нам в гости, Алла боерса.
Здесь надо сделать паузу. Вы осознаете цифру? Более 1 млн человек! Это же почти как вся Казань или Самара. Столько людей по миру теперь знают, что такое эчпочмак и научились выговаривать слово «губадия». Это же невероятно. Аллага шокер!
За эти несколько лет мы приготовили более 370 тыс. кыстыбургеров. Если выложить их в длину, получится цепь протяженностью 86 км. Для сравнения, Казань в длину — 29 км. Слепили на производстве (руками!) более 600 тыс. настоящих домашних эчпочмаков, халяль, созданных, на самом деле, по бабушкиному рецепту и, главное, с душой. А в нашей семье «Тюбетей», когда мы начинали, было всего 10 человек, а сейчас уже более 120. И мы этим очень гордимся.
Про период коронавируса можно много говорить. Да, «корона» поменяла нас всех. Меняет наши привычки, поведение, увеличивает дистанцию, но она не поменяет нашу любовь к татарской кухне и к нашей истории. Поэтому мы и дальше будем продвигать её, просто находя новые, актуальные для неё форматы.
Сегодня татарской кухни, вкусной, современной стало очень много. После нашего открытия и быстрого роста ей заинтересовались предприниматели, и доля татарской кухни в общепите выросла прямо на глазах. Причем не просто количественно, а качественно — вкус, уровень бренда, обслуживание. Я не скажу, что это только благодаря нам, но я бы хотел, чтобы люди ценили наш вклад первопроходцев, ведь первыми быть нелегко.
Я и вся наша команда «Тюбетей» в наше пятилетие и в честь 100-летия ТАССР искренне хотим пожелать Татарстану и всем соотечественникам ценить и гордиться своей культурой, изучать её и транслировать её красоту и ценности внутри семьи и по всему миру.
Как говорил наш первый руководитель, без булдырабыз. Добавлю лишь — Алла боерса.