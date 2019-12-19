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Первой медалью «100 лет образования ТАССР» наградили Минтимера Шаймиева

Первой медалью «100 лет образования ТАССР» наградили Минтимера Шаймиева

в Новости, Слайдер, События недели, Главные новости, 19.12.2019 0 9

Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые вручил медали «100 лет образования ТАССР». Первым такую награду получил Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.
«С древних времен и во все сложные времена наш народ всегда достойно проходил все этапы истории. К счастью, с высоко поднятой головой мы встречаем столетие нашей республики», – подчеркнул Шаймиев.

Минниханов вручили медали гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие государственности Татарстана, повлияли на укрепление его социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурного и духовного наследия, имеющим заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

Президент Татарстана наградил Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, председателя Общественной палаты РТ Анатолия Фомина, председателя совета учредителей Болгарской исламской академии Камиля Исхакова и других отличившихся жителей республики.

Вероника Ваганова

tatar-inform.ru

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