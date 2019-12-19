Первой медалью «100 лет образования ТАССР» наградили Минтимера Шаймиева

Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые вручил медали «100 лет образования ТАССР». Первым такую награду получил Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

«С древних времен и во все сложные времена наш народ всегда достойно проходил все этапы истории. К счастью, с высоко поднятой головой мы встречаем столетие нашей республики», – подчеркнул Шаймиев.

Минниханов вручили медали гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие государственности Татарстана, повлияли на укрепление его социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурного и духовного наследия, имеющим заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

Президент Татарстана наградил Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, председателя Общественной палаты РТ Анатолия Фомина, председателя совета учредителей Болгарской исламской академии Камиля Исхакова и других отличившихся жителей республики.

Вероника Ваганова

tatar-inform.ru