Первой женщиной-врачом в Российской Империи стала татарка и мусульманка Разия Кутлуярова

В Российской империи ситуация с медиками женского пола была сложной, особенно в XIX веке. Поэтому и русские женщины, и представительницы других народов с трудом пробивали себе дорогу к профессии врача. А в мусульманском обществе имелись еще дополнительные сложности, связанные с особым положением женщины, пишет в своем блоге Лилия Габдрафикова.

Самая первая татарская женщина-врач. Кто она? И где она жила? И почему она удивляла и вдохновляла не только татар, кого же еще она могла поразить?

Конечно, мусульман всей Российской империи… Ведь не каждая женщина могла себе позволить такую профессиональную самореализацию.

Совсем неудивительно, что именно татарская женщина стала первым врачом еще и среди мусульманок Российской империи. Многие татары стремились к просвещению, считали необходимым обучение для всех, независимо от пола. Из-за этого среди татарок было не мало выпускниц гимназий и высших учебных заведений уже на рубеже XIX-XX веков.

В одной из таких просвещенных татарских семей появилась на свет Кутлуярова Биби-Разия Тазетдиновна. Она родилась в 1866 году в уездном городе Касимове Рязанской губернии.

Как известно, в этом городском центре всегда проживало много татар, они отличались своими торговыми успехами не только в Касимовском уезде, но и далеко за его пределами. Касимовские купцы вели свои торговые дела в Москве и Петербурге. Дети из таких семей учились не только в мектебе и медресе при мечетях, но и часто проходили обучение в гимназиях.

Так и Разия Кутлуярова после сдачи курса женской гимназии, отправилась в Петербург. В 1886–1891 годах она училась на Рождественских курсах фельдшериц. Данные женские медицинские курсы были открыты в 1870 году при Петербургском лазаретном дамском комитете Российского общества Красного Креста.

Для мусульманского сообщества Российской империи обучение мусульманки на медицинских курсах было неординарным событием. Неслучайно редактор крымскотатарской газеты «Терджеман» Исмаил Гаспринский посвятил этому сразу несколько публикаций.

Более того, Разия Кутлуярова гостила некоторое время в доме прославленного бахчисарайского издателя, а также опубликовала в газете «Терджиман» статью о гигиене. Судя по всему, она была связана родственными узами с супругой Исмаил-бея Зухрой Акчуриной.

Очевидно, перепечаткой из «Терджимана» является заметка и в «Казанском телеграфе» от 1893 года:

«Из Петербурга выехала к месту своего служения в Касимов первая женщина-врач Биби-Радыя Кутлуярова. По случаю отъезда первой пионерки среди мусульман на поприще медицины на вокзале для проводов собралась учащаяся мусульманская молодежь».

Разия Кутлуярова получила права именно женщины-врача благодаря личному содействию императрицы Марии Федоровны. Женский медицинский институт в Петербурге появился лишь спустя четыре года, хотя идея о необходимости официального высшего медицинского учебного заведения для женщин зрела уже давно.

Разия Кутлуярова работала некоторое время в Касимовской уездной земской больнице. За время работы она столкнулась и с эпидемией сыпного тифа, и холеры. Даже сама заразилась тифом, но чудом осталась жива.

Её пример вдохновил других татарок и в целом мусульманок на профессиональное развитие в сфере медицины. Уже в 1903 году Исмаил Гаспринский писал в газете «Терджиман» следующее:

«Одиннадцать мусульманок, следуя почину госпожи Разые ханым Кутлуяровой Сулеймановой, изучают в Санкт-Петербурге медицину, опередив в этом отношении своих турецких, египетских и индийских единоверок».

К тому времени Разия Кутлуярова уже переехала из Касимова в Оренбург. Она вышла замуж, поэтому иногда в литературе значится как Разия Сулейманова. С 1904 года Разия-ханум начала вести частную врачебную практику в Оренбурге.

В этом городе Разия Кутлуярова-Сулейманова не только лечила людей, но и активно участвовала в татарской общественной жизни. Например, она была в числе организаторов Мусульманского дамского благотворительного общества в Оренбурге (с 1912 года). Именно Разия-ханум открыла подготовительные курсы для татарок, готовила их для поступления в гимназии.

Оренбургские татары очень уважали Разию Тазетдиновну. Подтверждением тому служит тот факт, что в 1917 году местная общественность организовала торжественное мероприятие, посвященное 25-летию трудовой деятельности Разии-ханум Кутлуяровой-Сулеймановой.

На этом праздничном собрании Оренбургское мусульманское дамское общество учредило даже специальную стипендию имени Р.Т. Кутлуяровой-Сулеймановой для выдачи мусульманкам, пожелавшим получить медицинское образование.

К сожалению, жизненный путь первой татарской женщины-врача был не самым долгим. Разия Кутлуярова прожила всего 57 лет, умерла в 1923 году.

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