Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани. Запущен официальный сайт

Запущен официальный сайт Первых Игр стран СНГ. Ожидается, что они пройдут в этом году в Казани. Сайт доступен по адресу https://ciskazan2020.com и функционирует на двух языках: русском и татарском.

На сайте представлена общая информация о самих Играх и символике, принимающей стране и городе-организаторе, Оргкомитете и послах Игр. Открыт новостной раздел со всей актуальной информацией о ходе подготовки к Играм стран СНГ. Кроме того, доступны страницы с описанием процедуры аккредитации на Игры, а также информация о партнерской и волонтерской программах соревнований.

Напомним, в программу Игр войдут соревнования по 21 виду спорта: армрестлингу, бадминтону, баскетболу (3х3), боксу, борьбе на поясах и борьбе корэш, водному поло, волейболу (дисциплина «пляжный волейбол»), вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футболу (дисциплина «футзал»), художественной гимнастике, шахматам. Планируется разыграть около 280 комплектов медалей.

Для проведения соревнований будут задействованы 15 спортивных объектов. Деревня Универсиады станет местом размещения спортсменов.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года. Первые Игры стран СНГ пройдут под эгидой празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

kazan-journal.ru