Первым ворвался в Берлин

22 апреля 1945 года наш земляк, уроженец Арского района Гарипша Шахиморданов совершил подвиг, который остался в засекреченном документе. И значение его подвига весьма велико.

НА ТРИ ДНЯ РАНЬШЕ

Тысячи уроженцев Татарстана были участниками Берлинского сражения. Они воевали на Зееловских высотах, штурмовали Берлин, встречались с союзниками на Эльбе. Из наградного листа, хранящегося в Казани в музее Великой Отечественной войны: «В ночь на 22.4.1945 года, действуя в разведке, капитан Шахиморданов первым ворвался в г. Берлин на Густав-Адольф-штрассе, где уничтожил три противотанковые пушки с расчётами и до пятидесяти солдат и офицеров противника. 24.4.1945 года батальон совершил умелый манёвр, вышел к каналу Гоген-Цоллерн с задачей захватить переправу. Тов. Шахиморданов со своей ротой зашёл в тыл к противнику и с ходу атаковал его, где захватил 45 танков и самоходных орудий противника и истребил до шестидесяти немецких солдат и офицеров. 1 мая на Берлин-штрассе в бою за переправу действовал в передовом отряде, где уничтожил четыре противотанковые пушки, две зенитные автоматические пушки и истребил до 95 солдат и офицеров противника, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи». Как известно, штурм Берлина советскими войсками начался 25 апреля. Получается, что капитан Шахиморданов, в прошлом кавалерист, столицу Третьего рейха взял кавалеристским наскоком – на три дня раньше принятого в официальной историографии срока. А в довершение накануне общего штурма совершил ещё один рейд на своей «иномарке» – американском танке «Шерман», уничтожив сразу почти полсотни бронированных машин нацистов.

ДО ВОЙНЫ РАБОТАЛ В ШКОЛЕ

Гарипша Шахиморданов родился в арском селе Нижний Азяк. Проходил срочную службу в Красной Армии в 1927–1929 годах. В мирной жизни был рядовым учителем истории, членом партии, отцом двух дочерей. И когда грянула война, 5 ноября 1941-го ушёл добровольцем на фронт. Сабинским райвоенкоматом Шахиморданов был направлен курсантом в 118-ю танковую бригаду Брянского фронта. А с июня 1943 года стал слушателем Казанской высшей офицерской бронетанковой школы.

Гарипша Шахиморданов всю жизнь был человеком скромным и малоприметным. И лишь иногда во время праздничных застолий в кругу семьи вдруг начинал рассказывать почти фантастические военные истории. Односельчане подшучивали и не верили, пока казанские поисковики не обнаружили его наградной лист. Скромный сельский учитель оказался первым, кто ворвался в Берлин на танке…

С апреля 1944-го командовал взводом, воевавшим на американских танках «Шерман М4А2» в составе 37-й механизированной бригады. С января 1945 года получил должность командира танковой роты в 219-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта. Вернувшись после Победы на родину, где оставалась семья, Гарипша Шахиморданов стал счастливым отцом ещё трёх сыновей. И порой полушутя намекал родным и односельчанам, что чуть было не получил звание Героя Советского Союза. По словам сына фронтовика Ильдуса-абыя, Гарипша Шахиморданович на семейных посиделках нередко сокрушался о том, что до Рейхстага на танке он так и не доехал. «В ответ мы только и смеялись, а его товарищи-односельчане за глаза называли отца Мюнхгаузеном», – рассказывает другой сын танкиста, Альберт Гарипшевич.

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ДОКУМЕНТ

Умер танкист, так и не имея на руках наградного листа, в котором документально зафиксирован не только его подвиг на фронте, но и однозначные вердикты командиров: «Капитан Шахиморданов достоин присвоения звания Героя Советского Союза». Рассекречен и стал доступен для ознакомления этот документ в 2013 году. Сын Ильдус Гарипшевич получил копию наградного листа недавно в Казани в музее Великой Отечественной войны. Удостоверение Гарипши Шахиморданова к медали «За взятие Берлина». 5 мая 1945 года командир 219-й танковой бригады гвардии подполковник Е.Г.Вайнруб представил капитана Г.Ш.Шахиморданова к высшей награде Родины. Подтвердили вердикт командир 1-го мехкорпуса гвардии генерал-лейтенант танковых войск легендарный С.М.Кривошеин, командующий 2-й гвардейской танковой армией гвардии генерал-полковник танковых войск С.И.Богданов и член Военного совета армии гвардии генерал-майор танковых войск П.М.Латышев. Но приказом командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Белорусского фронта от 30 мая 1945 года Гарипша Шахиморданов награждён лишь орденом Отечественной войны I степени. Почему ходатайству о присуждении нашему земляку звания Героя не дали ходу, сегодня можно лишь догадываться. Но очевидно: для нас, современников, танкист Шахиморданов достоин, чтобы его память была увековечена. И на его родине – в Арском районе, и там, где он прожил всю свою жизнь, – в Сабинском.

rt-online.ru