Первый татарский мюзикл «Эпипэ» участвует на неделе фильмов тюркского мира в Стамбуле

Первая музыкальная кинокомедия на татарском языке «Апипа» («Әпипә») режиссера Ильшата Рахимбая принимает участие на фестивале «Неделя фильмов тюркского мира» в Стамбуле. Об этом сообщил режиссер картины.

Помимо татарстанского фильма на фестивале также пройдут показы лент из Хакасии, Якутии, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Турции и Азербайджана.

В работе фестиваля принимает участие и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. По словам Рахимбая, в рамках форума идут переговоры о сотрудничестве между тюркскими государствами и республиками, входящими в одноименную ассоциацию.

Напомним, премьера первого татарского мюзикла «Апипа» («Әпипә») прошла в конце августа текущего года. Тогда фильм со звездным составом назвали «немножко «Ла-Ла Ленд» или «Старые песни о главном».

Главные роли в фильме сыграли известные артисты татарской эстрады Алсу Абульханова, Алина Шарипжанова, Диля Нигматуллина, Гульшат Имамиева, Фирдус Тямаев, Элвин Грей, участницы трио «Зу-Ляй-Ля» Ляйсан Махмутова и Ляйсан Закирова и дуэта «Фарида-Алсу» Фарида Ахметшина и Алсу Сунгатуллина. Не обошлось и без профессиональных артистов — ключевые роли достались актерам Тинчуринского театра.



business-gazeta.ru