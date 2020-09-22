Петрозаводскому общественному деятелю вручили награды за большие заслуги перед татарским народом

Председатель КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева награждена медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» и медалью «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля». Общественного деятеля поздравил первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустем хазрат Валиуллин.

Награды за сохранение и приумножение духовно-нравственных ценностей общества, укрепление межнационального согласия, особый вклад в патриотическое воспитание молодёжи были вручены Фариде Фадеевой в ходе научно-практической конференции «Многообразие культур и многоконфессиональность — пути сотрудничества и взаимодействия».

Мероприятие было организовано в Петрозаводске при поддержке Фонда президентских грантов и посвящено 100-летнему юбилею двух республик — Карелии и Татарстана.

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