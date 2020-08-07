Певец Салават и хирург Акчурин стали доверенными лицами Минниханова на выборах

Народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, известный кардиохирург Ринат Акчурин и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов вошли в список доверенных лиц Рустама Минниханова на выборах Президента Татарстана. Решение было принято сегодня на заседании Центризбиркома РТ.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность Президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова в количестве 23 человек», — отметила секретарь ЦИК Татарстана Надежда Борисова. Предложение было поддержано единогласно.

В пул доверенных лиц вошли люди, внесшие вклад в развитие Татарстана. Среди них оказались тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно, генеральный директор АО «ICL — КПО ВС» Виктор Дьячков и другие.

Доверенные лица будут проводить встречи с избирателями Татарстана, рассказывать об успехах, которых добилась республика под руководством Рустама Минниханова. Также они будут обсуждать с избирателями положения предвыборной программы кандидата и собирать предложения для разработки государственных программ и проектов на ближайшие пять лет.

По словам руководителя общественного избирательного штаба кандидата Юрия Камалтынова, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в агитационную кампанию Рустама Минниханова. «Было решено отказаться от проведения массовых мероприятий, поэтому все встречи с избирателями будут проходить в безопасном формате с небольшим количеством участников. Большинство агитационных мероприятий пройдут на свежем воздухе», — отметил он.

Выборы Президента Татарстана состоятся 11—13 сентября. Единый день голосования пройдет 13 сентября.

tatar-inform.ru