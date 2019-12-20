Певица Алсу поблагодарила Минниханова за объединение татар со всего мира

Народная артистка Татарстана и Башкортостана, заслуженная артистка России Алсу поблагодарила Президента РТ Рустама Минниханова за объединение татар всего мира. Свою признательностью руководству республики она выразила во время посвященного старту Года 100-летия образования ТАССР концерта в международном выставочном центре «Казань Экспо».

«Сегодня я стала частью важного события для всех нас – начала празднования столетия нашего любимого, родного Татарстана. Хочу поблагодарить руководство республики. Рустам Нургалиевич, спасибо вам за огромную и необходимую работу по объединению всех татар по всему миру», – отметила Алсу.

Кроме того, певица заявила, что черпает на родной земле силы и вдохновение: «Спасибо родной земле, родине наших предков. Это центр нашей силы, энергии и вдохновения. Низкий поклон тебе, родной Татарстан».

Екатерина Ларионова tatar-inform.ru