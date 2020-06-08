Пилот Дамир Юсупов продолжает летать

Пилот-герой Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать пилотом авиалайнера на старом месте.

Как заявляли разные блоги и издания – он то ли уже в отряде космонавтов, то ли в правительственном отряде, то ли собирается уйти из «Уральских авиалиний» и перейти на работу в зарубежную авиакомпанию. Но он продолжает работать на старом месте – пилотом «Уральских авиалиний».

21 мая Дамир Юсупов был пилотом самолета, который вывез российских туристов, застрявших на Средиземном море. Борт забрал 37 пассажиров с Мальты, после чего вылетел в Ларнаку, где взял еще 173 пассажира. Все пассажиры аплодировали, когда узнали, что он пилотировал авиалайнер.

Как охарактеризовало Дамира его начальство – Дамир летает, все у него в порядке, он очень скромный человек.

Дамир Юсупов командовал экипажем пассажирского лайнера A321, двигатели которого заглохли вскоре после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц. Пилоту удалось совершить аварийную посадку на кукурузном поле. В результате жесткой посадки никто не погиб. За это Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев России.

tatarlar.info