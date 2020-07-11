Питрау — праздник цветов

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с ярким самобытным национальным праздником Питрау. Возродившись во всей своей красе на гостеприимной Мамадышской земле несколько десятилетий назад, сегодня он стал поистине популярным традиционным культурным торжеством, ежегодно проходящим в нашей дружной многонациональной республике.

Этот «праздник цветов» несомненно поражает своих многочисленных гостей неповторимым колоритом, добрым юмором и задором.

Заслуга в возрождении праздника принадлежит общественной организации кряшен Республики Татарстан, благодаря плодотворному сотрудничеству которой с руководством Мамадышского муниципального района получил постоянную прописку в живописных Зюрях.

Искренне надеюсь, что проводимый в этом году в онлайн формате Питрау не только сохранит присущее ему неповторимое звучание и по-настоящему душевную сферу, но и позволит расширить программу границы праздника, сделать ближе для еще большего круга людей.