Платочек с вышитой каймою

В республике прошёл конкурс «Жину яулыгы» – «Платок Победы», организованный отделом культуры, Централизованной библиотечной системой, общественными организациями «Боевое братство» и «Ак калфак» Сабинского района, а также местным военным комиссариатом. Под руководством лучших сабинских мастериц конкурсантки вышили более 160 платочков.

Рисунок вышивки каждого из них уникален, ведь девушки вкладывали в работу частичку своей души, своё видение красоты.

«Проводы в армию являются одним из самых важных событий в жизни молодых мужчин, и есть хороший обычай дарить любимому человеку вышитый платочек, – говорит представитель республиканского Центра развития традиционной культуры Евгения Шемелова. – У татар вышитые платочки – это не только знак аккуратности, опрятности, но и символ любви, преданности, а при проводах – печали и расставания. Кусок ткани, покрытый вышивкой, в народе считался оберегом, хранителем. Верили, что такой платок защитит и станет преградой на пути беды и опасности человека, для которого он вышивался. Об этом очень хорошо написал Муса Джалиль в стихотворении «Платочек».

Первой задачей конкурса было возродить традицию дарения платочка на проводах в армию. Предполагалось, что платочки новобранцу будет дарить не только его девушка, но и одноклассницы, коллеги, знакомые. Каждый такой подарок является наглядным доказательством рукодельных способностей девушек. Поэтому наряду с сохранением традиции проводов в армию конкурс призван способствовать возрождению традиций татарской народной вышивки, обучению молодёжи приёмам и навыкам создания национального орнамента».

Нынче в первый день весеннего призыва в армию изделия конкурсанток были вручены в торжественной обстановке пятёрке новобранцев из Сабинского района Алмазу и Фанису Гараевым, Инсафу Надршину, Расиму Давлетову и Делюсу Миннебаеву.

«Желаем, чтобы вы честно и достойно отслужили в Вооружённых силах России, не забывали традиции своего народа и несли любовь к Родине в своих сердцах, бережно хранили народные обычаи и обряды!» – напутствовал новобранцев председатель «Боевого братства» Айрат Садиков.

rt-online.ru