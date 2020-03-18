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Пловцы из Татарстана завоевали награды Всероссийских соревнований

Пловцы из Татарстана завоевали награды Всероссийских соревнований

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 18.03.2020 0 4

11-13 марта в Пензе прошли отборочные соревнования Кубка России по плаванию.

Среди спортсменов сборной Татарстана призовые места заняли:

в личных зачётах:

  • Эдуард Валиахметов – 1 место (400 м комплекс; 200 м брасс; 100 м брасс; 200 м комплексное плавание); 3 место (мужчины, 200 м баттерфляй).
  • Камилла Габайдуллина – 3 место (200 м баттерфляй).
  • Реналь Назипов – 3 место (200 м комплекс).

в составе команд:

  • 1 место – Габайдуллина Камилла, Назмутдинова Виталия, (женщины, эстафета 4х100 м комплексное плавание).
  • 1 место – Назипов Реналь (мужчины, эстафета 4х100 м комплекс).
  • 2 место – Назипов Реналь (мужчины, эстафета 4х100 м вольный стиль).
  • 3 место – Назипова Дана, (женщины, эстафета 4х100 м вольный стиль).

tatarlar.info

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