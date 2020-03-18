Пловцы из Татарстана завоевали награды Всероссийских соревнований

11-13 марта в Пензе прошли отборочные соревнования Кубка России по плаванию.
Среди спортсменов сборной Татарстана призовые места заняли:
в личных зачётах:
- Эдуард Валиахметов – 1 место (400 м комплекс; 200 м брасс; 100 м брасс; 200 м комплексное плавание); 3 место (мужчины, 200 м баттерфляй).
- Камилла Габайдуллина – 3 место (200 м баттерфляй).
- Реналь Назипов – 3 место (200 м комплекс).
в составе команд:
- 1 место – Габайдуллина Камилла, Назмутдинова Виталия, (женщины, эстафета 4х100 м комплексное плавание).
- 1 место – Назипов Реналь (мужчины, эстафета 4х100 м комплекс).
- 2 место – Назипов Реналь (мужчины, эстафета 4х100 м вольный стиль).
- 3 место – Назипова Дана, (женщины, эстафета 4х100 м вольный стиль).