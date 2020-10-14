По акции «Дорога жизни» в Казани нуждающимся раздадут набор продуктов

«С 1 апреля по 23 мая нуждающимся было роздано более 75 тысяч продуктовых наборов. В рамках акции с помощью президентского гранта раздаем 320 наборов еды и 150 ланч-боксов в месяц. В один набор входят подсолнечное масло, тушенка, крупы и другие продукты. Эта акция продлится полгода», — сказал Владимир Новиков.