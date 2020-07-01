По Старо-Татарской слободе планируется запустить экскурсии с Казанбаем

В Старо-Татарской слободе в Казани появятся новые точки притяжения для туристов. Новые проекты были обсуждены в рамках рабочей группы с участием префекта территории «Старый город» Роберта Гарипова, директора Комитета по развитию туризма Дарьи Санниковой и других.

Среди проектов, которые планируется реализовать в Старо-Татарской слободе, – экскурсии с Казанбаем. Этот герой представляет собой собирательный образ коренного жителя старой Казани, богатого купца XIX века. Казанбай почитает традиции, дружелюбен, трудолюбив, уважает и ценит свою семью. Он хорошо знает историю родного города, знаком с известными людьми, жившими и творившими в Казани. В арсенале необычного экскурсовода – разнообразные сказки, легенды и мифы.

По мнению автора идеи, директора и основателя одной из туристических компаний города Нины Ильиной, новый образ экскурсовода позволит привлечь туристов. Кроме того, у Казанбая есть потенциал, чтобы стать узнаваемым и востребованным в качестве гида татарстанской столицы. Участники рабочего совещания одобрили идею создания бренда «Казанбай и его друзья», сообщают в префектуре «Старый город».

kzn.ru