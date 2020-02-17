Почему глава Нижневартовска заговорил по-татарски?

Нижневартовск посетила официальная делегация из Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Повестка дня была насыщенной, мероприятия начались с самого утра с возложения цветов к памятнику герою-поэту Мусе Джалилю, расположенному на набережной Оби рядом со строящейся соборной мечетью.

Мечеть, которая строится на благотворительные средства, начали возводить давно, но из-за финансовых трудностей стройка до сих пор не завершена. Однако в следующем году в рамках празднования федерального «Сабантуя» в Нижневартовске ее планируют открыть.

Василь Шайхразиев высоко оценил архитектуру и выгодное расположение мечети. По его словам, набережная у нас шикарная и при правильном подходе к благоустройству вполне может стать визитной карточкой города. Далее гости проследовали в Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», где с 2018 года работает музейный зал имени Мусы Джалиля. Им показали предметы времен Великой Отечественной войны, найденные нашими ребятами во время поисковых экспедиций.

Одним из знаковых событий дня стало обсуждение предстоящего федерального «Сабантуя», в котором приняли участие представители правительства Югры, глава Нижневартовска Василий Тихонов и руководители городских ведомств. Об этом «МВ» уже писало. Отметим лишь, что мероприятие запланировано на 18 июня 2021 года, а его подготовку начали уже сейчас. Создана рабочая группа, определены основные территории — Центральный стадион, набережная и Дворец искусств. Ожидается, что «Сабантуй» соберет в Нижневартовске около 45 тысяч человек и станет одним из масштабнейших мероприятий, проводимых в нашем городе. Василь Шайхразиев пригласил Василия Тихонова в Москву, где этим летом пройдет двадцатый федеральный «Сабантуй».

Одна из традиций праздника — передача символической эстафеты фестиваля городу, в котором он состоится в следующий раз. Символ предстоящего «Сабантуя» будут разрабатывать с учетом местного колорита.

Юбилейный год

Глава города подчеркнул, что Нижневартовск всегда готов делиться опытом, в том числе культурным. Национальным общественным организациям у нас отводится особая роль. В частности, благодаря инициативе ОО «Мирас» и поддержке родителей в двух школах открыты факультативные классы по изучению татарского языка. Первый такой класс появился три года назад на базе одиннадцатой школы. Татарстанская делегация ознакомилась с работой класса и лично встретилась с учениками. Дети тщательно подготовились к приезду гостей и встретили их по всем традициям татарского гостеприимства – читали стихи и пели песни, посвященные 75-летию Победы и 100-летию со дня образования ТАССР.

В рамках визита Василь Шайхразиев также встретился с активом татарских общественных организаций УрФО из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Томской областей и городов Югры. Он рассказал им об итогах работы Национального Совета Всемирного конгресса татар в 2019 году и обозначил главные события года текущего. В 2020 году в России пройдут сразу несколько масштабных мероприятий — Всероссийская перепись населения, юбилей Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня образования татарской автономии. Забегая вперед, он рассказал о предстоящем в 2022 году юбилее по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Председатель Национального Совета призвал татар Уральского федерального округа не оставаться в стороне от этих мероприятий и принять активное участие в них.

Особое внимание Василь Шайхразиев обратил на проведение конкурса чтецов «Джалиловские чтения», «Татар кызы» (татарская девушка) и образовательной акции «Татарский диктант», которая проходит по всему миру. В прошлом году в этой акции приняли участие 85 тысяч человек. Задача на этот год — довести количество участников до 100 тысяч.

Также председатель Нацсовета представил татарскому активу Уральского федерального округа Рината Насырова в новой должности. Напомним, с 2019 года он является официальным представителем Конгресса татар в Тюменской области. Благодаря поддержке общественников «Джалиловские чтения» в нашем городе проводятся второй год подряд. В первый год в конкурсе приняли участие около пятисот нижневартовцев, в этом году мероприятие по традиции состоится в ЦДТТ «Патриот» 15 февраля.

Столетний флаг

Завершился визит татарстанской делегации в Центре национальных культур эстафетой флага 100-летия со дня образования ТАССР. На нем планируют собрать символы всех татарских организаций. Символы своих субъектов во время праздника закрепили представители городов Югры и других регионов Уральского федерального округа. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Югры Николай Милькис и глава города Василий Тихонов. В знак уважения к гостям и всей татарской общественности Василий Тихонов поприветствовал собравшихся на их родном языке, чем заслужил одобрение и шквал аплодисментов. Он подчеркнул, что татары вносят большой вклад в экономическое развитие региона, и рассказал гостям старую шутку о том, что Нижневартовск построили три «Т»: татра, трактор и татарин. Кстати, доля правды в ней есть. По данным последней переписи населения в 2010 году, татары занимают второе место среди населения Югры, уступая лишь русским. Их численность в регионе почти 109 тысяч человек. Основная волна переселения на север приходится как раз на времена освоения Самотлорского месторождения и строительства города.

— Очень рад, уважаемые гости, что мы провели этот день вместе. Обсудили много вопросов, приняли важные решения, а главное — стали еще ближе. Уверен, что Нижневартовск отлично подготовится и организует «Сабантуй», сделаем это лучше всех, — обратился к собравшимся Василий Тихонов. Николай Милькис в приветственном слове честно признался, что ни одного слова по-татарски не знает, но в следующий раз обещал исправиться. Он пожелал собравшимся здоровья и возможности дальнейшего общения и развития отношений на благо Югры и Татарстана.

Председатель Национального совета поблагодарил Василия Тихонова за внимание, оказываемое представителями власти его соотечественникам, проживающим в Нижневартовске. Также он отметил заслуги руководителя общественной организации «Мирас» в деле сохранения и распространения наследия татар Рафаила Мухаметзянова.

«Мирас» — наше наследие Несмотря на значительную отдаленность от малой родины татары Нижневартовска принимают активное участие в сохранении и развитии национальной культуры. Во многом это стало возможно благодаря плодотворной работе общественной организации «Мирас».

— Если мы будем носить национальную одежду, говорить на родном языке, готовить свои блюда, останемся верными своей религии, то сможем сохранить нашу национальность. Но чем дальше от Татарстана, тем это сделать сложнее. Однако благодаря таким людям, как Рафаил Мухаметзянов, которые, находясь на чужбине, трудятся во благо сохранения своей культуры, татарский народ продолжает свои традиции, — подчеркнул Василь Шайхразиев.

Деятельность организации «Мирас» и ее руководителя признана на городском, региональном и всероссийском уровне. В конце прошлого года Рафаил Мухаметзянов удостоился государственной награды Республики Татарстан — медали «За доблестный труд». Ее вручил президент республики Рустам Минниханов на XIV форуме «Деловые партнеры Татарстана».

ugra-news.ru