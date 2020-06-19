Почему Казань — город трудовой доблести: в России проходит онлайн-голосование за почетное звание

Онлайн-голосование за Казань проходит на официальном портале мэрии города — на сайте za.kzn.ru. На данный момент за город проголосовало уже почти 70 тыс. человек.

Корреспондент «Татар-информ» решила узнать, почему необходимо голосовать именно за Казань и как к этому относятся высокопоставленные лица.