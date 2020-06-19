Почему Казань — город трудовой доблести: в России проходит онлайн-голосование за почетное звание

Онлайн-голосование за Казань проходит на официальном портале мэрии города — на сайте za.kzn.ru. На данный момент за город проголосовало уже почти 70 тыс. человек.
Корреспондент «Татар-информ» решила узнать, почему необходимо голосовать именно за Казань и как к этому относятся высокопоставленные лица.
«Казанцы ждали звания не первый год»
В России были звания «Город-герой», «Город боевой славы», а вот «Город трудовой доблести» — нет. И люди, чувствуя свой вклад в победу, ждали этого звания, зявила заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева.
«Присвоение этого звания вызовет новую волну патриотизма. И новые чувства. Это важно не только для того поколения, которое сегодня есть, но и для их детей, внуков. Они ждут этой награды, потому что тоже считают себя причастными к тем семьям, которые этот вклад внесли», — сказала Андреева.
Так, в 1984 году правительство СССР дало оценку Казани за вклад в победу в Великой Отечественной войне и присвоило орден Ленина. По словам Андреевой, в оперном театре есть фотографии, на которых сохранены сюжеты, когда весь город «кипел» от радости из-за присвоенного звания.
«Разве не подвиг — собирать в войну в среднем 10 самолетов в сутки?»
Гендиректор Национального музея РТ Гульчачак Назипова попросила проголосовать все музейное сообщество страны за присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести».
Руководитель музея отметила, что это дань памяти нашим предкам, ведь жители Татарстана снабжали фронт вооружением, боеприпасами, снаряжением и обмундированием, продовольствием, одевали и обували солдат.
«Благодаря самоотверженности трудящихся они здесь разработали в кратчайшие сроки и начали поставлять фронту самолеты Пе-2, Пе-8, По-2. Разве не подвиг — собирать в течение войны в среднем 10 самолетов в сутки?! Казань нельзя рассматривать отдельно от районов Татарстана. Город и село трудились в связке. Десятки заводов были эвакуированы в Казань», — заявила Назипова.
«Трудовой подвиг на грани самопожертвования»
Трудовой подвиг татарстанцев во время Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти народа. Таким мнением поделилась депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова.
Она также рассказала, что отдала свой голос за Казань, которая является одним из претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести».
«Конечно, то, что сделали жители Казани и Татарстана в целом во время Великой Отечественной войны для фронта и для Победы, — это трудовой подвиг на грани самопожертвования, который навсегда останется в нашей памяти. Есть архивные исторические справки. Есть живые свидетели того, какими физическими усилиями и силой воли люди на заводах, фабриках, полях давали все необходимое воинам Советской армии для Великой Победы», — сказала Павлова.
«За свой героический труд Казань достойна почетного звания»
Столица Татарстана достойна звания «Город трудовой доблести». За годы войны она показала свой героический труд. Об этом рассказал президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев.
«Казань была и остается передовым городом. Если пройтись по парку Победы, то можно увидеть, сколько самолетов и оборудования было изготовлено во время Великой Отечественной войны и сколько труда было вложено людьми», — поделился Ильшат Фардиев.
Фардиев добавил, что если Казань получит почетное звание «Город трудовой доблести», он будет рад.
«Неоспоримый факт»
Казань является городом трудовой доблести, соглашается первый секретарь Татарстанского отделения политической партии «Коммунисты России» Альфред Валиев.
«То, что Казань — город трудовой доблести, — неоспоримый факт! Вся история это подтверждает, особенно военных суровых лет. В нашем городе были подготовлены тысячи командиров танков, сформировано множество мотострелковых дивизий, танковых бригад, принявших участие в Сталинградской битве. Вся республика не покладая рук совершила и ратный, и трудовой подвиг во имя Победы», — заявил он.
По словам Валиева, само голосование — это факт признания потомками трудового подвига наших предков, и оно — необходимо.
«В столице РТ во время войны работали 137 предприятий»
Столица Татарстана среди всех российских городов была единственным центром, где были сосредоточены все эксперты промышленности, науки, здравоохранения, которые работали на тыл. Об этом сообщила заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева.
«В Казани во время войны работали 137 предприятий, причем 70 из них эвакуировали со всех уголков Советского Союза. В город была эвакуирована вся Академия наук СССР — ведущие конструкторы, инженеры, ученые, которые разрабатывали и делали новейшие разработки того, что в мире даже не делалось», — сказала Андреева.
Например, в Казань переехал Ленинградский оптико-механический завод с рабочими. В результате образовался целый городок — сейчас он называется Дербышки, где и ныне живут бывшие блокадники Ленинграда, которые работали во время войны на заводе.
Помимо этого, в город переехали практически все медики СССР и было открыто 45 госпиталей. 68% раненых и пролеченных в них вновь возвращались на фронт.