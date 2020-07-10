Полковнику, почетному ветерану Воздушно-десантных войск, почетному гражданину Восточно-Казахстанской области и города Семей Габдулгазизу Ахмерову исполнилось 95 лет.

Он родился в семье рабочего. Их было четыре брата. Трое из них — фронтовики. Один из них вернулся с войны инвалидом, а старший брат в 1942 году пал в кровопролитной битве под Сталинградом. Сразу после того, как пришла похоронка, умерла мама. Не смогла перенести страшное горе. Габдулгазиз же решил отомстить фашистам за смерть брата и мамы!

За полгода до своего совершеннолетия он попросился на фронт, где его отправили в пехотные войска. Но тогда в зону боевых действий он так и не попал. Во время переброски за линию фронта его эшелон разбомбили с воздуха фашисты. Контузия, госпиталь, краткосрочный отпуск и снова военкомат. На этот раз Газиз попал в воздушно-десантные войска. В составе 114-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. После окончания войны служил в воздушно-десантных войсках на Украине и Белоруссии, готовя молодое поколение к воинской службе .

После возвращения в родной город горком партии направил его в органы внутренних дел укреплять милицию. Через четыре года организаторские способности Газиза понадобились в партийных органах, где он прошел путь от инструктора обкома партии до председателя Кировского райисполкома. За все время своего трудового пути, Габдулгазиз Гайнутдинович верой и правдой служил своей стране.

Почти 70 лет он прожил в счастливом браке с Миннегуль Сабиржановной, с которой познакомился на танцах в далеком 1950 году. Они воспитали троих детей. К сожалению, Миннегуль Сабиржановна покинула этот мир. Но рядом с Габдулгазизом Гайнутдиновичем всегда родные и близкие — четверо внуков и шестеро правнуков. Его дочь Руфа ежедневно помогает и поддерживает с ним связь из Новосибирска. Она является гордостью Габдулгазиза Гайнутдиновича.

В 1990 году он стал одним из основателей общественного объединения Восточно-Казахстанского областного Татарского общественного центра — одного из первых этнокультурных объединений в Республике Казахстан, целью которого является сохранение культуры, традиций и языка татарского этноса. Ежегодно на празднике «Сабантуй» Габдулгазиз Гайнутдинович поднимает знамя, он является почетным членом жюри традиционных конкурсов «Татар кызы» и «Татарская кулинария». Являясь почетным членом президиума центра, регулярно участвует на всех мероприятиях — дает советы, к которым все прислушиваются.

Наш юбиляр радуется каждому дню, активно занимаясь общественной деятельностью. Большое значение он придает воспитанию молодежи – участвует во встречах, делясь воспоминаниями о войне и подвигах советских солдат.

Г. Ахмеров награжден орденами Отечественной войны, «Знак Почета», «За трудовое отличие» и «Құрмет», а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и «Ерен еңбегі үшін» и правительственными наградами.

«Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр» под руководством Камилии Исмаиловой