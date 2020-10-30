Подарок от радио «Азан» на Мавлид: аудиоверсии переводов смыслов Куръана можно скачать бесплатно

В честь дня рождения Пророка Мухаммада ﷺ радио «Азан» Духовного управления мусульман Республики Татарстан подготовил для своих слушателей бесценный подарок: теперь аудиоверсии переводов смыслов Куръана на татарском и русском языках можно скачать бесплатно. Озвучка изданий «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и «Калям Шариф. Перевод смыслов», выпущенных ДУМ РТ, размещена на сайте azan.fm для всеобщего доступа.

Аудиоверсии обоих фундаментальных трудов подготовлены редакцией радио «Азан» ДУМ РТ. Перевод смыслов на русском языке длительностью 40 часов озвучил имам-хатыб мечети «Карадениз» поселка Калинино Высокогорского района Айбек Токтосопиев. На татарском языке аудиозапись продолжительностью 35 часов исполнил известный журналист и телеведущий Татарстана Ильдар Киямов.

Справка. Издания “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” и «Калям Шариф. Перевод смыслов» на татарском и русском языках являются первыми в истории ДУМ РТ собственными переводами смыслов Куръана. Смысловые переводы стали итогом семилетней коллективной работы более 40 специалистов под руководством муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина. Для их подготовки были привлечены шариатские специалисты, филологи татарского, русского и арабского языков, Куръан-хафизы, специалисты по кыраатам, фикху, акыде. Отличительная особенность переводов смыслов Куръана от ДУМ РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на современный татарский и русский языки, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Куръана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Куръана на татарский и русский языки в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Куръана. Смысловые переводы Куръана в книжном формате были напечатаны Издательским домом «Хузур», презентации успешно прошли в Москве, Уфе, Махачкале и Иваново.

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