enrutat
Главная / Поддержите Татарского вяленого гуся на конкурсе «Вкусы России»!
Поддержите Татарского вяленого гуся на конкурсе «Вкусы России»!

Поддержите Татарского вяленого гуся на конкурсе «Вкусы России»!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 24.11.2020 0 3

На первый национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России» сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Агро Лидер» при поддержке Минсельхозпрода РТ, представил продукт, которым особенно гордится – Татарский вяленый гусь.

Вяленый гусь – это классическое национальное блюдо тюркских народов Поволжья и Урала (татары, башкиры и другие). Это своего рода уникальный продукт, рецепты его приготовления передаются в семьях поколениями. Благодаря нему ломтики мяса получаются невероятно нежными, тающими во рту. «Каклаган каз» обычно подается к праздничному столу и дорой гостинец по любому поводу.

Ломтики вяленого гуся имеют темно-красный, рубиновый цвет и плотную структуру. Отличается приятным, солено-вяленым вкусом. Вся продукция упакована в вакуумную упаковку.

Гусиное мясо не только вкусное, но и полезное, при этом в жире гусиного мяса практически не содержится холестерина. Оно богато белком и макроэлементами.

Главное его преимущество – молодые деревенские гуси, выращенные в экологически чистом районе, и откормленные натуральными кормами, из которых впоследствии получается деликатес с отменным вкусом.

Минсельхозпрод РТ напоминает, на сайте «Вкусы России» с 19 ноября по 2 декабря организовано народное голосование.

Проголосовать за номинанта можно по ссылке.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.