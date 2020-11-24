Поддержите Татарского вяленого гуся на конкурсе «Вкусы России»!

На первый национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России» сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Агро Лидер» при поддержке Минсельхозпрода РТ, представил продукт, которым особенно гордится – Татарский вяленый гусь.

Вяленый гусь – это классическое национальное блюдо тюркских народов Поволжья и Урала (татары, башкиры и другие). Это своего рода уникальный продукт, рецепты его приготовления передаются в семьях поколениями. Благодаря нему ломтики мяса получаются невероятно нежными, тающими во рту. «Каклаган каз» обычно подается к праздничному столу и дорой гостинец по любому поводу.

Ломтики вяленого гуся имеют темно-красный, рубиновый цвет и плотную структуру. Отличается приятным, солено-вяленым вкусом. Вся продукция упакована в вакуумную упаковку.

Гусиное мясо не только вкусное, но и полезное, при этом в жире гусиного мяса практически не содержится холестерина. Оно богато белком и макроэлементами.

Главное его преимущество – молодые деревенские гуси, выращенные в экологически чистом районе, и откормленные натуральными кормами, из которых впоследствии получается деликатес с отменным вкусом.

Минсельхозпрод РТ напоминает, на сайте «Вкусы России» с 19 ноября по 2 декабря организовано народное голосование.

Проголосовать за номинанта можно по ссылке.