Подготовка к Федеральному Сабантую-2020 в Москве набирает обороты

Подготовка к празднику «Федеральный сабантуй 2020», который в этом году пройдёт 4 июля в музее-заповеднике «Коломенское» под эгидой 100-летия ТАССР, набирает обороты. ⠀

В Татарском культурном центре города Москвы состоялось расширенное заседание Оргкомитета праздника с участием представителей Республики Татарстан, Республики Башкортостан, администрации городов Нижнекамск и Набережные Челны, Татарской автономии города Москвы.

Об организации площадок и программе праздника рассказали заместитель Полномочного представителя РБ Кравцов Е.И., заместитель Полномочного представителя РТ Файзуллин Э.В., руководитель Татарской автономии Москвы Фарисов Ф.Ф., заместитель председателя⠀РОО-ТНКА Хусаинов А.У. ⠀

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О татарской деревне, которая ежегодно представлена на Сабантуе городом Набережные Челны рассказал Хабибуллин С.Х. В этом году Республику Татарстан на празднике представит и Нижнекамск. ⠀

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Делегацию Нижнекамска возглавил Сафин А. Р., руководитель аппарата Совета Нижнекамского муниципального района. ⠀