Подведены итоги акции «Татарча диктант — 2020»

Филологи Казанского федерального университета (КФУ) подвели итоги акции «Татарча диктант — 2020». В этом году диктант на татарском языке написали 378 875 человек по всему миру. В Казани офлайн-площадка для участия в акции была организована на базе КФУ. Здесь диктант написали 200 человек.

Работы участников проверили 19 экспертов – профессора и доценты Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая ИФМК КФУ. По итогам акции 101 934 участника получили оценку «5», 93 129 человек – «4», 54 117 участников – «3», 903 человека – «2».

Оценки за диктант можно узнать на официальном сайте акции в разделе «моя оценка». Для этого нужно ввести свой телефонный номер и код.

Доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Высшей школы национальной культуры и образования Гульназ Мугтасимова рассказала, что типичные ошибки – это путаница в буквах «о» и «ө». Также некоторые вместо буквы «ы» использовали букву «о», вместо «ү» – «у», вместо «х» – «һ», пропускали букву «ь».

— Многие затруднились при написании слов «ишегалды» («двор»), «җиңү» («победа»), «караңгыдан» («из темноты»), «мәхәббәт» («любовь»), «никадәр» («сколько»). Большинство участников допустили в них ошибки, – говорит эксперт.

kazanfirst.ru