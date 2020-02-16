Подведены итоги IX Межрайонного конкурса чтецов имени Мусы Джалиля в Таре

Конкурс проводился с целью приобщения учащихся к миру татарской поэзии, ценностям национальной культуры; привлечения участников конкурса к творческому процессу; воспитания патриотизма и национального самосознания детей и молодёжи; формирования возвышенного чувства любви к родному краю, Отечеству.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам конкурса обратился заместитель Главы Тарского муниципального района — Владимир Ильич Жилин. Слова напутствия конкурсантам сказали Президент Омской областной общественной организации «Содружество узбекистанцев» — Юсупов Бахромбек Дусмаматович и Радик Минигалевич Миниханов — Председатель Региональной татарской национально-культурной автономии «Маданият» Омской области, член совета Федеральной национально – культурной автономии татар.

Конкурс чтецов имени Мусы Джалиля с каждым разом становится все более значимым и уже приобрел известность за пределами Омской области, в этом году в заочном туре приняли участие школьники из Сармановского района Республики Татарстан. Всего в заочном туре приняло участие 114 школьника из 18 общеобразовательных учреждений г. Омска, Тевризского, Муромцевского и Тарского районов. Участники конкурса разделились на три возрастные категории: младшая группа (1-4 класс), средняя группа (5-8 класс), старшая группа (9-11 класс) в двух номинациях – «Татарский язык», «Русский язык». Конкурсантов оценивало жюри в следующем составе:

Диана Фаридовна Единякова – редактор областной татарской газеты «Татарский мир» г. Омска.

Рустам Халимович Ахметчанов — руководитель татарского творческого объединения «Хыял», руководитель Союза татарской молодежи Омской области «АЮ».

Быструшкина Татьяна Витальевна – методист Центра русской традиционной культуры ОНК «Дома дружбы». Гульшат Мунировна Таштимирова – хранитель фондов Тарского историко-краеведческого музея.

Атюрьевский Константин Александрович — поэт, участник литературного клуба «Вечера на Александровской».

По итогам конкурса места распределились следующим образом: номинация «Татарский язык», младшая возрастная категория: 1-4 класс.

I место – Тутубаева Алина, обучающаяся 4 класса Утузской основной общеобразовательной школы»Тевризского района, рук. Маликова Нафиса Чиангировна.

II место – Яминова Руфина, обучающаяся 4 класса, БОУ «Больше – Туралинская СОШ». Педагог Шугурова Лариса Радифовна.

III место – Белозерова Ксюша 3класс, Центр детского творчества, образцовый ансамбль «Якташ», рук. Фатхутдинова Чинан Калимулловна.

Возрастная категория 5- 8 класс:

I место –Бергутова Римма, обучающаяся 5 класса БОУ «Самсоновской СОШ», БОУ ДО «Центр детского творчества». Педагог – Декет Альфира Назмутдиновна.

II место – Аллагулова Ильвина, участница вокального ансамбля «Хыял тамчылары» « Капельки» Ташетканский сельский клуб. Руководитель Мучитова Зальфира А.

III место – Сафаралеев Ришат, обучающийся 6 класса БОУ «Самсоновской СОШ», БОУ ДО «Центр детского творчества». Педагог – Декет Альфира Назмутдиновна.

III место – Фаткулина Фарида — обучающаяся 6а класса, СОШ №58 г. Омск

Номинация «Русский язык», возрастная категория: 1-4 класс.

I место – Семенова Лиза, обучающаяся 4 класса Тарской начальной общеобразовательной школы.

II место – Кондакова Алина, обучающаяся 4 класса, Пологрудовской средней общеобразовательной школы. Педагог Асатова Гульнара Мустафовна.

III место – Новокшонов Илья, обучающийся 2 класса, Тарской гимназии №1 им. А.М.Луппова. Педагог Виктория Анатольевна Богданова.

Возрастная категория 5- 8 класс:

I место – Авсейко Валерия, обучающаяся 6 класса,Тарской средней общеобразовательной школы №4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г.Кузнецова». Педагог Созонова Нина Алексеевна

II место – Баглай Алина, обучающаяся 6 класса, Тарской средней общеобразовательной школы №4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г.Кузнецова». Педагог Созонова Нина Алексеевна

III место – Латыпова Карина, обучающаяся 7 класса, Междуреченской средней общеобразовательной школы. Педагог Савенкова Лариса Руслановна

Возрастная категория 9 -11 класс:

I место – Свинцов Евгений, обучающийся10 класса, Чекрушанская средняя общеобразовательная школа. Педагог Поляничкина Олеся Вениаминовна

II место – Лаврушина Жанна, обучающаяся 9 класса, Тарская средняя общеобразовательная школа №4. Елена Николаевна Баканова.

III место – Бекметова Руслана, обучающаяся 9 класса, Тарской средней общеобразовательной школы №4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г.Кузнецова».

Возрастная категория студенты средних и высших учебных заведений:

I место – Шестаков Дмитрий, студент 1 курса , филиала ФГБОУ ВО «Омского государственного педагогического университета» в г.Таре. Педагог Березина Татьяна Юрьевна.

II место – Бажекова Марина, студентка 3 курса, филиала ФГБОУ ВО «Омского государственного педагогического университета» в г.Таре. Педагог Березина Татьяна Юрьевна.

III место – Волобуева Яна, студентка 2 курса, филиала ФГБОУ ВО «Омского государственного педагогического университета» в г.Таре. Педагог Березина Татьяна Юрьевна.

В рамках конкурса чтецов состоялся конкурс рисунков «Защитники Отечества», в котором приняли участи более 35 ребят из школ Тарского, и Тевризского районов Омской области. Жюри конкурса: Ананьина Наталья Александровна – педагог ДО БОУ ДО «ЦТР и ГО», Имьяминова Гульнара Шавкатовна — художник-постановщик ОНК «Дом дружбы», Нальгиева Елена Александровна, заместитель директора МБУК ТКДЦ «Север», руководитель ОНК «Дом дружбы». Конкурс рисунков проходил в двух возрастных категориях.

Возрастная категория: 1-4 класс:

I место – Уляшева Юлия, кружок «Веселый карандаш», Черняевский СДК.

II место – Василевич Владислава, Тарская гимназия№1

III место – Девятых Максим, Тарская станция юных натуралистов.

Возрастная категория: 5-8 класс:

I место – Сердюкова Ксения, кружок «Веселый карандаш», Черняевский СДК.

II место – Прыгун Алена, Тарская станция юных натуралистов

III место – Фрицковская Елизавета, Литковской СДК.

Специальный приз от ОНК «Дома дружбы», за «Самое активное учебное заведение» (Максимальное количество участников) был вручен Междуреченской общеобразовательной школе Тарского района (более 10 учеников).

Конкурс чтецов им. Мусы Джалиля помогает учащимся глубже познакомиться с жизнью и творчеством поэта-героя. Судьба Мусы Джалиля и его товарищей — это живой пример мужества, убежденности и патриотизма. Без постоянной готовности к подвигу, без принципиальности, достоинства, умения всегда жить по правде, отстаивать и верить в неё – без этих качеств не бывает великих подвигов.

Методист Центра татарской культуры — Сатышева Гульшат Мунировна

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