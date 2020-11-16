Подведены итоги конкурса пьес для любительских театров «Молодые таланты — Яшь талантлар»

Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» подвела итоги Конкурса пьес для любительских театральных коллективов «Молодые таланты — Яшь талантлар».

Мероприятие проводилось за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты.

Целью конкурса являлась активизация молодых талантливых авторов в создании пьес (драматургического материала) для любительских театров, в замысле которых отражены традиции, этнические особенности, жизненный уклад и национальная культура татарского народа.

На конкурс было прислано 35 заявок от 34 авторов. Напомним, что в конкурсе могли участвовать молодые драматурги до 35 лет. К участию принимались произведения на двух государственных языках Республики Татарстан (русский, татарский).

В состав жюри конкурса вошли заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РТ, главный режиссер Театра им. Г.Кариева Ренат Аюпов, заслуженный артист РТ, педагог по сценической речи Казанского театрального училища Инсаф Абдуллин, журналист, член Союза писателей РТ, прозаик, драматург Сюмбель Гаффарова.

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