Подведены итоги конкурса «Прикоснись к орнаменту»

Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» подвела итоги конкурса детских рисунков «Прикоснись к орнаменту». За 2 месяца было получено более 80 эскизов, возраст самого младшего участника – 3 года, а самого старшего – 15. География конкурса: Пензенская область, Московская область и Республика Татарстан.
Победителями «Прикоснись к орнаменту -2020» стали:
1 возрастная группа:
— Кадеркаева Амина, МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань;
— Сальмаева Самира, МБОУ СОШ с. Татарский Канадей;
— Годяев Руслан, МОУ СОШ с. Кикино, руководитель: Акжигитова Р.Х.;
Специальный приз — Кононенко Максим, МОУ СОШ с. Кикино;
2 возрастная группа:
— Девликамова Лилия, МОУ СОШ с. Кикино;
— Волкова Дания, Школа им. Мусы Джалиля г. Москва;
— Юсупова Камиля, МБОУ СОШ №14 г. Мытищи.
Поздравляем!!!
Авторы лучших работ получат дизайнерские подушки со своими рисунками от партнера нашего конкурса Сабинские сувениры.ру Ихлас Татарстан , призерам достанутся сувениры.
Всем участникам в ближайшее время будут отправлены сертификаты участия.