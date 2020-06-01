Подведены итоги конкурса «Прикоснись к орнаменту»

Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» подвела итоги конкурса детских рисунков «Прикоснись к орнаменту». За 2 месяца было получено более 80 эскизов, возраст самого младшего участника – 3 года, а самого старшего – 15. География конкурса: Пензенская область, Московская область и Республика Татарстан.

Победителями «Прикоснись к орнаменту -2020» стали:

1 возрастная группа:

— Кадеркаева Амина, МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань;

— Сальмаева Самира, МБОУ СОШ с. Татарский Канадей;

— Годяев Руслан, МОУ СОШ с. Кикино, руководитель: Акжигитова Р.Х.;

Специальный приз — Кононенко Максим, МОУ СОШ с. Кикино;

2 возрастная группа:

— Девликамова Лилия, МОУ СОШ с. Кикино;

— Волкова Дания, Школа им. Мусы Джалиля г. Москва;

— Юсупова Камиля, МБОУ СОШ №14 г. Мытищи.

Поздравляем!!!

Авторы лучших работ получат дизайнерские подушки со своими рисунками от партнера нашего конкурса Сабинские сувениры.ру Ихлас Татарстан , призерам достанутся сувениры.

Всем участникам в ближайшее время будут отправлены сертификаты участия.

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