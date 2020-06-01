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Подведены итоги конкурса «Прикоснись к орнаменту»

Подведены итоги конкурса «Прикоснись к орнаменту»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 01.06.2020 0 24

Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» подвела итоги конкурса детских рисунков «Прикоснись к орнаменту». За 2 месяца было получено более 80 эскизов, возраст самого младшего участника – 3 года, а самого старшего – 15. География конкурса: Пензенская область, Московская область и Республика Татарстан.

Победителями «Прикоснись к орнаменту -2020» стали:

1 возрастная группа:
—  Кадеркаева Амина, МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань;
— Сальмаева Самира, МБОУ СОШ с. Татарский Канадей;
—  Годяев Руслан, МОУ СОШ с. Кикино, руководитель: Акжигитова Р.Х.;
Специальный приз — Кононенко Максим, МОУ СОШ с. Кикино;

2 возрастная группа:
—  Девликамова Лилия, МОУ СОШ с. Кикино;
—  Волкова Дания, Школа им. Мусы Джалиля г. Москва;
—  Юсупова Камиля, МБОУ СОШ №14 г. Мытищи.

Поздравляем!!!

Авторы лучших работ получат дизайнерские подушки со своими рисунками от партнера нашего конкурса Сабинские сувениры.ру Ихлас Татарстан , призерам достанутся сувениры.

Всем участникам в ближайшее время будут отправлены сертификаты участия.

penza.tatar

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