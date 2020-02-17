Подведены итоги конкурсов «Татар кызы-2020» и «Татар егете-2020» в Челябинской области

15 Февраля прошел отборочный этап Конкурсов «Татар кызы-2020» и «Татар егете-2020» в Челябинской области. Конгресс татар Челябинской области объявил список девушек и парней, которые примут участие в проекте.
Татар кызы:
1.Шакирова Лидия Ильгизовна – г.Сатка
2.Шакирова Алёна Алековна– г.Сатка
3.Байгутлина Илюза Фоатовна – г.Челябинск
4.Галеева Вероника Марселевна – г.Челябинск
5.Хлебникова Валерия Витальевна – с.Миасское
6.Шаймарданова Алина Рамилевна – г.Челябинск
7.Сибагатуллина Яна Рафаэлевна – г.Челябинск
8.Хаятова Динара Габдулловна – г.Челябинск
9.Галиулина Элина Вильнуровна – г.Челябинск
10.Фаттахова Римма Раисовна – г. Магнитогорск
Татар егете:
1.Закиров Эльдар Владиславович – г.Челябинск
2.Давлетшин Самат Салаватович – г.Челябинск
3.Харисов Денис Вадимович – с.Новое Курманово, Кунашакский район
4.Гильмиахметов Айнур Ильгизарович – г. Сатка
5.Алчанов Артур Сансызбаевич – г.Магнитогорск
6.Реимбаев Арсен Алымович – г. Златоуст