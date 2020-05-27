Подведены итоги областного конкурса «Татар кызы-2020» г.Томска

Центр татарской культуры Томска совместно с национально-культурной автономией татар г. Томска провели традиционный конкурс «Татар кызы».

В связи с известными событиями конкурс прошел в дистанционном режиме.

Три финалистки конкурса дистанционно соревновались между собой, выполняя задания конкурса дома и присылая их видеозаписи для оценки членами жюри и участниками групп в социальных сетях.

Все видеозаписи были размещены на сайте ОГАУК «Центр татарской культуры» (http://tatar-tomsk.ru).

При подведении итогов конкурса принималось во внимание мнение участников групп в социальных сетях. В интернет-голосовании приняло участие более 600 человек.

По итогам конкурса Ляна Хамзина признана победителем в номинации «Иң сөйкемле кыз» («Мисс обаяние»), Ильзия Нигматулина победила в номинации «Иң нәфис кыз» («Мисс очарование»), а победителем конкурса стала Алсу Идрисова, она же получила и приз зрительских симпатий.

Сегодня состоялось чествование участниц с вручением ценных подарков, в котором принял участие председатель национально-культурной автономии татар г. Томска, депутат Законодательной Думы Томской области Камалитов Ф.А.