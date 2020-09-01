Подведены итоги открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан»

В городе на Неве состоялся открытый онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан», посвящённый 100-летию Татарской АССР. Конкурс проводился в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Инициатором и организатором онлайн-конкурса выступило Постоянное представительство Республики Татарстан совместно с Ассоциацией татарских творческих деятелей при Представительстве.

В конкурсе приняло участие более 150-ти работ детей из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Жюри конкурса отметило особое проникновенное отношение к истории и культуре, национальным традициям, родным краям Татарстана и любимым самобытным образам поэта Габдуллы Тукая. Особое место в детском творчестве в год 75-летия Победы получили оригинальные портретные композиции городов Елабуги и Санкт-Петербурга, отражающие в художественных образах судьбу легендарного поэта-героя Мусы Джалиля.

Наибольшее количество детских рисунков представлено в номинации «Народный праздник Сабантуй» и в пленерных работах из Тойгузино, Лениногорска и Чистополя. В Красном и Санкт-Петербурге было проведено 5 мастер-классов с известными татарскими художниками.

Члены жюри представили на «Портале Татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области» свои авторские пейзажные работы, детские портреты и разнообразные образы казанской царицы Сююмбике. Все желающие смогли посмотреть на работы, созданные детьми из разных регионов.

Самостоятельно исполненные рисунки из младшей творческой группы и авторские рисунки детей г. Тосно отличаются необыкновенной искренностью, выразительностью и яркостью образов. Центр реабилитации «Родничок надежды» представил вне конкурса необычные по жанрам работы: от панорамных видов г. Казани до жанровых композиций и карандашных рисунков в стиле «наив». Особым направлением в «Родничке надежды» на мастер-классах является обращение к традиционному искусству «шамаилей».

Успешное завершение открытого онлайн-конкурса, в котором участвовали талантливые дети из разных городов России, создало красочную картину, отражающую красоту окружающего мира, любовь и уважение к народным традициям.

В День Республики Татарстан состоялось награждение победителей конкурса гран-при, дипломами победителей и грамотами за участие по номинациям. Членами жюри были выделены следующие лучшие работы детей из Республике Татарстан: гран-при получила Алия Файзрахманова за рисунок «Улу-Мухаммед Хан», диплом первого места получила Малика Шамсутдинова за рисунок «Уголок старой Казани», диплом второго места получила Алия Самитова за рисунок «Эрмитажный кот в гостях у брата, казанского кота», диплом третьего места получил Марат Ахмадеев за рисунок «А в нашем городе зима».

Лучшими работами детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области были отмечены: «Петербург с высоты птичьего полета» Елизаветы Ян, который был удостоен диплома 1-ого места, «Пионы» Лейлы Диаровой заняли 2-ое место, «Мечеть Гур-Насыр» Ильдара Теляшова была удостоена диплома 3-его места. Приз зрительских симпатий получила Азалия Мингазова за работу «Гостеприимный Татарстан», который стал визитной карточкой конкурса.

Организаторы надеются, что это не последний подобный конкурс. Проведение таких мероприятий станет доброй традицией.

tatspb.tatarstan.ru