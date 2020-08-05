В ДУМ РТ подведены итоги проведения Курбан-байрама в Татарстане. Благодаря высокому уровню подготовки и организации, великий мусульманский праздник вызвал неподдельную радость не только у мусульман, но и у всего многонационального населения республики. Студенты и пожилые люди, инвалиды и бездомные, сироты и одинокие матери, многодетные и малоимущие семьи – все они, с нетерпением ожидавшие Курбан-байрам, получили в качестве гостинца и продовольственной помощи жертвенное мясо, независимо от своей национальной и религиозной принадлежности.

Отметим, что гает в мечетях Татарстана (вагаз, намаз, заклание, раздача мяса курбан) прошёл с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором: с соблюдением дистанции 1,5 метра, наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток и индивидуального молитвенного коврика.

В 2020 году в Республике Татарстан были организованы 33 площадки для совершения обряда жертвоприношения, подконтрольных мухтасибатам ДУМ РТ. Все жертвенные бараны в местах заклания ДУМ РТ прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку. В дни жертвоприношений была обеспечена утилизация отходов.

Всего по Республике Татарстан в 33 специально организованных местах для заклания были принесены в жертву 7827 животных (из них 7799 овец и 28 коров). При этом, по результатам проведенных опросов среди населения, в частных цехах и личных подсобных хозяйствах Татарстана принесены в жертву еще как минимум 27 152 животных (из них 26 977 овец и 175 коров). Таким образом, в 2020 году в республике принесены в жертву 34 979 животных (из них 34 776 овец и 203 коровы).

В Казани число жертвенных животных составило 5347 голов. Примечательно, что районами-лидерами в Казани по количеству забоя животных оказались Авиастроительный и Ново-Савиновский районы, где количество жертвенных животных составило 2220. В мухтасибате Вахитовского и Приволжского района принесли в жертву 1841 овец. Среди районов Татарстана лидером по-прежнему является Тукаевский мухтасибат: там принесено в жертву 1703 овец. Также в лидерах числится и мухтасибат г. Зеленодольск: там принесли в жертву 1500 барашков. За ним следуют Сабинский (1439), Тюлячинский (1302), а также Буинский (1206) мухтасибаты.

Наиболее важным итогом Курбан-байрама стало обеспечение нуждающихся слоев населения мясом. Активно продовольственную помощь нуждающимся оказал Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. В числе тех, кто получил мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди. Праздничный гостинец-курбан от БФ «Закят» ДУМ РТ получили около 750 малоимущих семей г.Казани. Им раздали 2,7 тонн мяса. Также еще 810 кг мяса направили в 5 социальных учреждений республики: первый детский хоспис, школа-Интернат №1 для детей с отклонениями в умственном развитии, АНО «Поволжский профилактический центр «Жизнь без диабета», психоневрологический диспансер г.Зеленодольск, региональная общественная организация родителей детей-инвалидов РТ «Забота». Таким образом, всего нуждающимся независимо от их национальной и религиозной принадлежности Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ выдал 3,5 тонны жертвенного мяса.

Кроме того, помимо фонда «Закят», отдельную партию жертвенных баранов в адрес нуждающихся поставила на площадку заклания ДУМ РТ Международная ассоциация исламского бизнеса – мясо курбан весом 2,3 тонны (70 овец и 4 коровы) будет передано на нужды казанского приюта для бездомных – комплекса «Бесплатная помощь нуждающимся», расположенного по адресу ул. Бурхана Шахиди, д.26. Напомним, муфтият взял шефство над данным комплексом, и по поручению муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина данная социальная инициатива реализуется мухтасибатом Вахитовского и Приволжского района г.Казани.

Пусть Всевышний наделит благами в обоих мирах всех тех, кто пожертвовал свои средства и совершил жертвоприношение в эти дни. Достатка и процветания им!

dumrt.ru