Подведены итоги VIII Межрегиональных юношеских научно-исследовательских чтений имени Каюма Насыри

Чтения проводятся в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794 «Об утверждении государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы».

Целью Чтений является выявление способных, одаренных детей и создание условий для развития и реализации интеллектуальных возможностей.

Из Свердловской области представили свои работы ученики Артинского городского округа и Нижнесергинского муниципального района, которые заняли призовые места.

В секции «География»:

I cтепень — Хатмуллин Айгиз, обучающегося 10 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа деревни «Васькино» Свердловской области (Нижнесергинский муниципальный район). Руководитель проекта педагог родного (татарского) языка и литературы Динеева Диля Данифовна.

В секции «Русский язык и литература»:

II степень – Гаврилова Каролина, обучающуюся 9 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Поташинская средняя общеобразовательная школа» Артинского городского округа.

Победители XVIII межрегиональных юношеских научно-исследовательских чтений имени Каюма Насыйри награждены дипломами Министерства образования и науки Республики Татарстан.

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